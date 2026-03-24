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Alexa Torrex y Tebi no pudieron dormir en La casa de los famosos Colombia; ¿cuál fue la razón?

Alexa Torrex y Tebi mostraron su incomodidad en La casa de los famosos Colombia por una situación que afecta su descanso.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex y Tebi no pueden descansar.
Alexa Torrex y Tebi no pueden descansar en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex y Tebi muestran su descontento en La casa de los famosos Colombia 3, al no poder dormir por los fuertes ronquidos del actor Juancho Arango.

Alexa Torrex y Tebi muestran desespero.
Alexa Torrex y Tebi muestran desespero por no poder descansar en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le ha dicho Alexa Torrex a Juancho Arango por sus ronquidos en La casa de los famosos Colombia 3?

La cucuteña y el actor ya han tenido varias conversaciones sobre esta situación: Alexa le ha expresado a Juancho que sus ronquidos no la dejan descansar, mientras que Juancho le ha dicho que no lo despierte cuando está dormido profundamente porque se levanta cansado y desvelado.

A pesar de hablarlo, la situación no ha mejorado mucho y ahora se le suma a la incomodidad el paisa Tebi.

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¿Cómo reaccionó Tebi a los ronquidos de Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3?

Ambos manifestaron que es muy complicado dormir con ese ruido y que ya llega a ser desesperante para ambos.

Aseguraron que no se pueden concentrar bien en las actividades de la casa y que incluso ya están diciendo cosas sin pensar por la falta de sueño. Por su parte, Juancho ha expresado que es algo que no puede controlar.

Los participantes, además de lidiar con esta incomodidad, están llevando a cabo la prueba de presupuesto en la que deben armar un rompecabezas mientras buscan las fichas en una pista mojada y enjabonada.

La exigencia física y mental de este reto se suma al cansancio acumulado, aumentando la tensión dentro de la casa.

Además, Beba, Luisa Cortina y Marilyn Patiño entrarán a la casa más famosa del país para disputar el poder de la resurrección por medio de los votos del público.

Durante su estadía deberán aprovechar cada momento para convencer a la audiencia de apoyarlas, ya que este poder puede cambiar el rumbo del juego y reconfigurar las estrategias de los participantes actuales.

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En medio de todo este panorama, Juancho recibió la visita de su hijo Mateo, un encuentro que le renovó los ánimos y las ganas de seguir en el juego.

La emoción de compartir con su hijo le dio un impulso adicional para continuar en la competencia, lo que significa que Alexa Torrex y Tebi tendrán que convivir con sus ronquidos al menos por una semana más.

Alexa Torrex muestra su molestia.
Alexa Torrex muestra su molestia con Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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