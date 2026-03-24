La Liendra reaccionó a los que comparan su contenido con el de otros influenciadores: "No me importan"

La Liendra dejó un inesperado mensaje a sus detractores y las personas que lo critican por su contenido en las plataformas digitales.

La Liendra sorprendió con inesperado mensaje en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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La Liendra se encuentra en el desierto de la Tatacoa grabando su más reciente documental que tratará sobre si el hombre fue a la Luna o no.

Los documentales del influenciador han tenido muy buena acogida entre su público, sin embargo, no han estado exentos de señalamientos y críticas.

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¿Cómo reaccionó La Liendra a las críticas por su contenido en redes sociales?

El creador de contenido le dejó un contundente mensaje a las personas que han comparado su trabajo con el de otros creadores de contenido.

La Liendra subió un video en medio de las grabaciones en el desierto con un texto en el que resalta que no le interesa ser el mejor en lo que hace y que su competencia es consigo mismo.

Este documental se suma a una serie de producciones que el paisa ha realizado a lo largo del país, mostrando historias sorprendentes y poco comunes.

“Nunca me comparen con otros, ¿quién es el mejor? No me importa, estoy ocupado compitiendo conmigo mismo”, escribió La Liendra en su publicación.

¿La Liendra reacciona en redes sociales a lo que pasa en La casa de los famosos Colombia?

Por otra parte, La Liendra genera clips para sus redes sociales reaccionando a lo que pasa en La casa de los famosos Colombia, programa del que hizo parte en su segunda edición.

Recientemente reaccionó a las polémicas declaraciones de Luisa Cortina en su congelado contra Alexa Torrex, donde se refirió a la relación amorosa de la cucuteña fuera del programa.

El influenciador aseguró estar sorprendido por todo lo que se ha dicho en esta temporada y confesó que está más atento que nunca a cómo se desarrollan las historias dentro del reality.

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El documental que La Liendra está grabando actualmente en el desierto de la Tatacoa tiene fecha de estreno para el próximo viernes, lo que ha generado una gran expectativa entre sus seguidores.

La comunidad digital que lo acompaña se ha mostrado ansiosa por conocer el resultado de esta nueva producción, que promete abordar uno de los temas más debatidos de la historia moderna.