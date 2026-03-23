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Alexa Torrex rompió en llanto y pidió perdón a Jhorman Toloza luego de la visita de Luisa Cortina

Alexa Torrex protagonizó una escena conmovedora en La casa de los famosos Colombia luego de las palabras de Luisa Cortina.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex le pide perdón a Jhorman Toloza.
Alexa Torrex le pide perdón a Jhorman Toloza por su confusión por Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas luego de las fuertes declaraciones que hizo Luisa Cortina sobre su relación amorosa en el congelado de La Casa de los Famosos Colombia 3.

Alexa Torrex asegura que se quiere alejar de Jhorman Toloza.
Alexa Torrex asegura que se quiere alejar de Jhorman Toloza para no hacerle daño. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le dijo Luisa Cortina a Alexa Torrex en su congelado de La casa de los famosos Colombia 3?

Durante su visita, la sincelejana le dejó un mensaje directo a la influenciadora cucuteña sobre su cercanía con el modelo paisa Tebi Bernal.

Luisa señaló que los gestos y actitudes de Alexa con Tebi han generado una ola de comentarios en redes sociales, afectando la imagen de Jhorman Toloza, su prometido.

Tras escucharla, Alexa tomó una decisión inesperada: se quitó el anillo de compromiso frente a las cámaras y anunció que quería terminar su relación, convencida de que no era justo para él seguir involucrado en las polémicas del programa.

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La creadora de contenido explicó que la cercanía con Tebi le ha generado confusión en sus sentimientos y que no quiere lastimar a Jhorman, a quien considera una buena persona.

Entre lágrimas, pidió perdón por no ser la mujer que él esperaba y aseguró que lo tiene presente en cada momento, pero que lo mejor es apartarse para evitar más daño.

¿Qué comentó Jhorman Toloza a las palabras de Alexa Torrex sobre su relación en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, Jhorman reaccionó al clip reafirmando su apoyo incondicional. Con firmeza, dejó claro que su postura no cambia y que seguirá acompañando a Alexa en su sueño, sin importar las críticas externas.

Sin embargo, la decisión de ella parece firme y abre un nuevo capítulo en la historia sentimental que ha vivido dentro y fuera de la casa.

La intervención de Luisa no solo removió las emociones de Alexa, también avivó la expectativa entre los seguidores del programa.

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Su mensaje fue interpretado como un golpe de realidad para la cucuteña, quien ahora enfrenta la presión de sus excompañeras y la percepción del público.

Además, la entrada de Luisa a la competencia por el poder de la resurrección junto a Beba y Marilyn Patiño promete más tensión en la convivencia y será el público el encargado en escoger a cuál de las tres quiere seguir viendo en competencia.

Alexa Torrex llora al hablar de su compromiso.
Alexa Torrex llora al hablar de su compromiso fuera de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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