El pasado 22 de marzo, se realizó el Reinado Nacional en La Casa de los Famosos Colombia 3.

Además de la pasarela, los concursantes debían responder a las preguntas planteadas por Yuli Ruiz y Manuela Gómez. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se hizo un Reinado en La casa de los famosos Colombia 3?

Antes de culminar la semana del líder tirano, Manuela Gómez y Yuli Ruiz organizaron una actividad especial para destacar la elegancia de los participantes.

Con trajes formales y pasarela incluida, los concursantes debían mostrar su mejor actitud y responder preguntas preparadas por las presentadoras, quienes además les asignaron un calificativo que reflejara su personalidad dentro del juego.

La dinámica se convirtió en un espacio de entretenimiento cargado de humor y tensión.

Tebi fue el primero en desfilar y recibió el título de “Mister Burletero”, por ser quien constantemente se burla de los demás.

Al responder sobre posibles nominaciones en caso de complot, aseguró que elegiría a Juancho Arango, ya que este ha manifestado en varias ocasiones su deseo de abandonar la competencia.

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¿Cómo le fue a Alejandro Estrada en el Reinado de La casa de los famosos Colombia 3?

Uno de los momentos más esperados fue el turno de Alejandro Estrada, quien fue bautizado como “Mister Ponchado”.

Según las presentadoras, el actor presume saberlo todo, pero no acierta en nada. Estrada, con firmeza, respondió que no se siente ponchado, pues para él ese término corresponde a un antiguo juego en el que quien es “ponchado” queda fuera, y como él sigue en competencia, no entiende el calificativo.

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Su respuesta dejó en silencio a Manuela y Yuli, generando impresión entre los demás concursantes. Además, Alejandro reveló a quién sacaría de la competencia y a quién traería de regreso.

Sin titubear, mencionó que le gustaría eliminar a Valentino Lázaro y reincorporar a Marilyn Patiño y Luisa Cortina, lo que despertó reacciones inesperadas en la casa.

La actividad continuó con la participación de Juan Palau, quien fue nombrado “Mister Rimas” por su talento para improvisar, y Mariana Zapata, destacada como “Miss Risitas” gracias a su carisma y sonrisa. Ambos demostraron seguridad y frescura en la pasarela, aportando un aire más ligero a la jornada.

Finalmente, el evento concluyó con Karola y Campanita coronados como Rey y Reina de la casa, al ser los concursantes que mejor desfilaron y respondieron a las preguntas planteadas.