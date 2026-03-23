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Omar Murillo rompe el silencio sobre su orientación: ¿salió del closet?

Omar Murillo volvió a generar polémica al referirse sobre su orientación, revelando si ya hubiese salido del closet.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo responde y aviva rumores sobre su orientación
Omar Murillo se pronuncia sobre su orientación. (Foto: Canal RCN -Freepik)

En enero de 2026, Koral Costa revelo que su matrimonio con Omar Murillo había llegado a su fin, luego de meses de estar separados, pues el actor se mudó a España para perseguir sus sueños.

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De acuerdo con la artista, su relación no se terminó por falta de amor, sino porque cada uno debía seguir caminos distintos para luchar por sus proyectos, de hecho, ella intentó mudarse con él, peor finalmente no lo hizo.

En un inicio, necesitaba los documentos al día para llevarse a su perrito y eso impidió que se fuera, pero con el paso de los meses, fue cundo decidieron llegar al divorcio.

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Desde que se supo su ruptura, Omar Murillo ha sido el foco de la opinión públicamente, porque supuestamente le gustan los hombres.

Omar Murillo genera dudas sobre su orientación.
Omar Murillo responde y aviva rumores sobre su orientación. (Foto/ Buen día, Colombia)

¿Omar Murillo salió del closet?

A través de sus historias de Instagram, en horas de la mañana de este lunes 23 de marzo, Omar Murillo compartió un video bastante polémico, el cual está generando las redes.

El clip es del actor cantando la reconocida canción de Calle 13 ‘Atrévete te te’, pero hace énfasis en la parte que dice “salte del closet”, y según los rumores, estaría haciendo referencia a una publicación que él hizo en los últimos días con otro hombre.

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En el video, Omar sube el tono de voz justo cuando dice esta parte de la canción y canta normal con el resto de la letra. Se ve que está acompañado de otros amigos, mientras están bebiendo.

¿Cuál es la foto de Omar Murillo con otro hombre?

El sábado 21 de marzo, Omar Murillo publicó un carrusel de fotos junto a otro hombre en el gimnasio y la polémica que generó ese post fue su descripción, ya que escribió: “Aquí hay algo, pero no lo voy a explicar”.

Omar Murillo se pronuncia sobre su orientación.
Omar Murillo genera dudas sobre su orientación. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esto generó debate en sus comentarios, en donde algunos lo apoyaron porque creen que se trataría de su pareja, mientras que, otros, piensan que está llamando la atención y hasta lo cuestionan por no haber revelado antes su orientación.

Por su lado, Omar no ha habado tan directamente del tema, pues no ha ni confirmado ni negado nada al respecto, pero sí les aconsejó a sus seguidores que no preguntaran por los gustos de otros.

Por eso mismo, es que el actor sigue dando de qué hablar, porque sabe lo que logra con sus historias y publicaciones.

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