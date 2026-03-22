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¿Feid no supera a Karol G? Video confirmaría que estaría despechado por la artista paisa

Feid parece estar despechado por Karol G, según un video que ha sorprendido y generado reacciones entre sus fans en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Revelan video de Feid aparentemente despechado por Karol G
Usuarios en redes revelan video de Feid aparentemente despechado por Karol G. (Foto izquierda: Alexander Tamargo/Getty Images/ AFP | Foto derecha: Jean Baptiste Lacroix / AFP)

Feid ha captado la atención en redes sociales tras viralizarse un video en el que, según sus fans, se le ve visiblemente despechado, atribuyendo su tristeza a la ruptura con Karol G.

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¿Cuál es el video que muestra a Feid despechado aparentemente por Karol G?

En las últimas horas, un video que circula en TikTok ha llamado la atención de miles de usuarios, por mostrar al artista paisa Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid, interpretando una emotiva canción mientras sus ojos reflejan tristeza, según sus seguidores.

Revelan video de Feid aparentemente despechado por Karol G
Feid estaría despechado tras su ruptura con Karol G, según algunos fanáticos. (Foto: David Becker/Getty Images/AFP)

En las imágenes, que ya acumulan miles de reproducciones y 'likes', se ve al antioqueño con un atuendo blanco mientras canta uno de sus primeros éxitos, 'Si te vas', aparentemente durante un concierto.

Esta emotiva interpretación despertó diversas reacciones entre sus fans, quienes aprovecharon el momento para criticar a Karol G.

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¿Por qué Karol G fue criticada tras el video de Feid aparentemente despechado?

Karol G fue criticada tras el video de Feid aparentemente despechado porque varios internautas señalaron que la cantante, conocida como 'La Bichota', sería responsable de su estado emocional.

Según los comentarios, los fans aseguraron que la artista habría terminado la relación con el cantante por iniciar un supuesto nuevo vínculo amoroso.

Además, muchos seguidores comentaron que, tras la ruptura, la energía de la intérprete de 'Verano Rosa' habría tenido un impacto en Feid, provocando cambios visibles en su físico y su actitud.

Carolina lo rompió 😭", "Sus ojitos🥹" y "A Karol le destruyeron el corazón, y ella le destruyó el corazón a él 💔", fueron solo algunos de los comentarios.

Video mostraría a Feid despechado por Karol G
Karol G fue criticada en redes por fans de Feid, quienes la culparon de su aparente despecho tras la ruptura. (Foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP)

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¿Karol G y Feid sí terminaron?

Según el portal estadounidense TMZ, Karol G y Feid habrían terminado su relación después de casi tres años juntos. La ruptura se habría dado de manera discreta y en buenos términos, sin anuncios públicos de ninguno de los dos, de acuerdo a fuentes cercanas a la pareja.

Aunque ambos fueron vistos muy cerca durante los recientes Grammys, no hubo interacción entre ellos, lo que reforzó los rumores sobre su separación.

 

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