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Sale a la luz el polémico gesto que tuvo Karol G con Greeicy Rendón

En redes sociales está circulando un controversial video de Karol G, teniendo un gesto particular con Greeicy Rendón.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Redes estallan por gesto de Karol G con Greeicy
Karol G y su gesto con Greeicy que dio de qué hablar. (AFP/ Neilson Barnard - AFP/ Noam Galai)

El pasado viernes 20 de marzo, la reconocida cantante colombiana, Karol G, llevó a cabo la primera gala benéfica de su fundación ‘Con Cora’ y como invitados, tuvo a varias personalidades de la farándula internacional.

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Sin duda, este evento emocionó a sus seguidores debido a las apariciones que hizo la artista de música urbana, quien, de hecho, invitó a emprendedores colombianos para que promocionaran sus productos durante el encuentro.

Una de las invitadas especiales de Carolina fue Greeicy, quien lució preciosa y hasta la mismísima Karol G se lo dijo.

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¿Cuál es el controversial video de Karol G con Greeicy Rendón?

Karol G invitó a mujeres importantes en la industria musical como Greeicy Rendón, Juliana, Elena Rose, Ela Taubert y hasta a Alicia Keys, quien cantó durante el evento benéfico y, de hecho, los invitados se gozaron su presentación.

Karol G sorprende con gesto hacia Greeicy en evento
Redes estallan por gesto de Karol G con Greeicy. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, hablando de Greeicy Rendón, hay un video que está circulando en redes sociales en donde se escucha que Karol G le dice a la caleña que está muy hermosa y procede a tocarle su parte trasera, obvio, un gesto muy de amigas.

En el clip se alcanza a percibir que quienes están alrededor de ella se ríen del gesto de Carolina y la misma Greeicy se ve que se siente aludida, y es que ¿quién no?

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Por su lado, Greeicy fue quien reveló el clip en una de sus publicaciones del evento, en donde también posó con las demás invitadas de Karol G, así mismo, conmovió con un video junto a su hijo Kai.

¿De qué se trataba el evento benéfico de Karol G?

Karol G tiene su fundación ‘Con Cora’, en la cual ha apoyado a cientos de niñas y mujeres, pues ese es su enfoque.

Karol G y su gesto con Greeicy que dio de qué hablar.
Karol G sorprende con gesto hacia Greeicy en evento. (AFP/ Matt Winkelmeyer)

El propósito de este evento fue buscar aliados para sus proyectos, fortaleciendo la iniciativa social que tiene con las mujeres latinas.

De acuerdo con el objetivo de la fundación, se pretende promover la equidad de género, ampliar el acceso a la educación y así mismo otras oportunidades para las niñas y mujeres.

Hasta el momento, Con Cora ha permitido que menores hayan ido a la Nasa y recientemente, lanzó un nuevo proyecto con el que busca recolectar fondo para los niños con cáncer, a través de la venta de un muñeco ‘Baby Pelón’.

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