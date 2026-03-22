Famoso cantante le coqueteó a Maluma en pleno en vivo: ¿cuál fue su reacción?

El artista colombiano Maluma, es una de las figuras masculinas del entretenimiento con mayor número de seguidores no por su talento, sino por su físico, pues es considerado como uno de los hombres más guapos del país.

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Es por eso que, con una sola publicación, el paisa revoluciona las redes en donde recibe cientos y miles de comentarios en donde le echan piropos por lo apuesto que es.

Así se quite loa barba, se loa deje crecer e incluso, así este con cabello largo o calvo, Maluma gusta en todas sus presentaciones.

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¿Quién es el famoso cantante que le coqueteó a Maluma en un en vivo?

El reconocido cantante y compositor puertorriqueño, Jay Wheeler, ahora esta tomando mucha mas fuerza en las plataformas digitales debido a que además de su música, se dedica a ser streamer.

En pleno en vivo, Maluma recibió inesperados coqueteos. (AFP/ Robyn Beck)

De hecho, su familia ya es famosa en redes por lo que él comparte de ellos y su bebé, menor de tres años, ya es una cara conocida en las plataformas.

Precisamente, el puertorriqueño fue quien le coqueteó a Maluma en una de sus transmisiones, pues estaban comiendo algo y el colombiano hizo una expresión típica de que le agradaba lo que estaba probando.

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Al escuchar esto, Jay le dijo que no hiciera tanto así, porque él se pone nervioso, al escuchar esto, Maluma y las otras personas que estaban ahí, se echaron a reír.

Por su parte, el cantante paisa no dijo nada más, además de solo reírse, pues puede estar acostumbrado a que sus amigos le admiren su belleza.

Maluma fue sorprendido con coqueteos en transmisión en vivo. (AFP/ Jason Mendez)

¿Quién fue el otro cantante que le coqueteó a Maluma?

En esa misma transmisión de Jay Wheeler, hicieron llamada con Arcángel, aunque está en otro clip esta parte de su momento con Maluma, el cantante estadounidense, también se las tiró al colombiano.

Por su puesto, no en forma de querer algo con él, pero sin masculinidad frágil, Arcángel le dio su opinión a Maluma.

En la llamada, Juan Luis Londoño tenía el celular de frente mientras conversaba con Arcángel, y el artista se detuvo un momento para preguntar ¿por qué estaba tan bonito?, nuevamente, todos se echaron a reír.

Por su lado, Jay le dijo a su colega, que eso mismo le había dicho a Maluma, quien, de manera tierna, solo le causaba gracia los piropos de sus amigos.