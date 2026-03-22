Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso cantante le coqueteó a Maluma en pleno en vivo: ¿cuál fue su reacción?

En redes sociales circula un controversial video de un famoso cantante, quien en pleno en vivo le coquetea a Maluma.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Maluma fue sorprendido con coqueteos en transmisión en vivo
Cantantes le lanzan piropos a Maluma en pleno en vivo. (AFP/ Giorgio Viera)

El artista colombiano Maluma, es una de las figuras masculinas del entretenimiento con mayor número de seguidores no por su talento, sino por su físico, pues es considerado como uno de los hombres más guapos del país.

Artículos relacionados

Es por eso que, con una sola publicación, el paisa revoluciona las redes en donde recibe cientos y miles de comentarios en donde le echan piropos por lo apuesto que es.

Así se quite loa barba, se loa deje crecer e incluso, así este con cabello largo o calvo, Maluma gusta en todas sus presentaciones.

Artículos relacionados

¿Quién es el famoso cantante que le coqueteó a Maluma en un en vivo?

El reconocido cantante y compositor puertorriqueño, Jay Wheeler, ahora esta tomando mucha mas fuerza en las plataformas digitales debido a que además de su música, se dedica a ser streamer.

Cantantes le lanzan piropos a Maluma en pleno en vivo
En pleno en vivo, Maluma recibió inesperados coqueteos. (AFP/ Robyn Beck)

De hecho, su familia ya es famosa en redes por lo que él comparte de ellos y su bebé, menor de tres años, ya es una cara conocida en las plataformas.

Precisamente, el puertorriqueño fue quien le coqueteó a Maluma en una de sus transmisiones, pues estaban comiendo algo y el colombiano hizo una expresión típica de que le agradaba lo que estaba probando.

Artículos relacionados

Al escuchar esto, Jay le dijo que no hiciera tanto así, porque él se pone nervioso, al escuchar esto, Maluma y las otras personas que estaban ahí, se echaron a reír.

Por su parte, el cantante paisa no dijo nada más, además de solo reírse, pues puede estar acostumbrado a que sus amigos le admiren su belleza.

En pleno en vivo, Maluma recibió inesperados coqueteos
Maluma fue sorprendido con coqueteos en transmisión en vivo. (AFP/ Jason Mendez)

¿Quién fue el otro cantante que le coqueteó a Maluma?

En esa misma transmisión de Jay Wheeler, hicieron llamada con Arcángel, aunque está en otro clip esta parte de su momento con Maluma, el cantante estadounidense, también se las tiró al colombiano.

Por su puesto, no en forma de querer algo con él, pero sin masculinidad frágil, Arcángel le dio su opinión a Maluma.

En la llamada, Juan Luis Londoño tenía el celular de frente mientras conversaba con Arcángel, y el artista se detuvo un momento para preguntar ¿por qué estaba tan bonito?, nuevamente, todos se echaron a reír.

Por su lado, Jay le dijo a su colega, que eso mismo le había dicho a Maluma, quien, de manera tierna, solo le causaba gracia los piropos de sus amigos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera cuenta cómo una mujer predijo su embarazo Influencers

Isabella Ladera sorprende al contar cómo le predijeron su embarazo antes de saberlo

Isabella Ladera contó cómo una mujer le predijo su embarazo antes de que ella lo supiera.

Isabella Ladera enciende las redes tras alarmante mensaje Talento internacional

Isabella Ladera preocupa al pedir auxilio por su estado de salud: ¿tendrá el bebé?

Isabella Ladera genera preocupación al pedir auxilio en sus redes, tras revelar “la pálida” sobre su estado de salud.

Video de La Segura “regañando” a su bebé generó opiniones divididas en redes La Segura

La Segura generó revuelo en redes tras compartir video en el que “regaña” a su bebé, ¿qué le dijo?

La Segura generó reacciones al “regañar” a su bebé en video y por su tono de voz con el menor.

Lo más superlike

Alejandro Estrada habla de amor y deja claro lo que busca La casa de los famosos

Alejandro Estrada rompe el silencio sobre su vida sentimental en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada reveló lo que está buscando construir con una mujer, dejando claro que ya está para tener algo serio.

Encuentran sin vida dentro de un bus a la actriz Mariana Pizarro Talento internacional

Hallan sin vida a famosa actriz en terminal de transportes: esto es lo que se sabe

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?

Lorde sorprendió a los fans del Festival Estéreo Picnic 2026 Talento internacional

Lorde sorprendió a los fans del Festival Estéreo Picnic 2026 tras dejar caer sus pantalones

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?