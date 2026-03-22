Anuel AA y Yailin fueron vistos juntos en el mismo lugar: ¿hubo reconciliación?

En horas de la mañana de este domingo 22 de marzo, han circulado muchos videos sobre un encuentro entre Anuel AA y Yailin, la más viral, lo que ha generado preguntas si la famosa expareja coincidió o están juntos.

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De la relación de Yailin y Anuel, quedó su hermosa hija Cattleya, quien recientemente cumplió tres años y sus padres se lo celebraron con su respectiva fiesta.

Tras años de su separación, ambos artistas han tenido inconvenientes relacionados con la paternidad de la niña, pues al parecer, no habrían terminado de la mejor manera.

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¿Cuánto duró la relación de Anuel AA y Yailin, la más viral?

En febrero de 2023, Anuel AA y Yailin la más viral confirmaron su ruptura mientras la cantante estaba embarazada de Cattleya, de hecho, no duraron ni un año de casados, ya que dieron el sí en junio de 2022.

Anuel AA y Yailin la más viral reaparecen juntos. (AFP/ Frazer Harrison)

El artista fue quien reveló la noticia a través de un video en vivo y ahí fue enfático al decir que estaría para Yailin, ya que estaba en la etapa final de su gestación, por lo que también pidió apoyo para ella.

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Tras su ruptura, la expareja protagonizó varias polémicas porque según, Yailin, Anuel no habría sido un padre responsable, aunque él tratara de mostrar que estaba pendiente de su hija.

¿Anuel AA y Yailin la más viral están juntos?

En los últimos meses, se han revelado momentos en los que Yailin la más viral ha estado en buenos términos con Anuel AA, pero recientemente despertaron la duda si están juntos.

Anuel AA y Yailin la más viral juntos otra vez. (AFP/ Giorgio Viera)

Precisamente, durante este fin de semana, se han filtrado varios videos de Anuel Y Yailin estando en el mismo lugar, e incluso, el cantante ha sonreído mientras la ve, lo que genera la duda si solo se trata de una coincidencia o llegaron juntos.

De acuerdo con el clip, Anuel está de un lado de la discoteca, mientras toda la atención está en Yailin, del otro lado, pero para muchos, este encuentro no se trataría de alguna casualidad.

Por ahora, no se sabe si están en una cordial relación por ser los padres de Cattleya, o si en serio han tenido otros acercamientos.