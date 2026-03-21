Lorde sorprendió a los fans del Festival Estéreo Picnic 2026 tras dejar caer sus pantalones

El Festival Estéreo Picnic arrancó con una jornada que reunió a miles de asistentes en Bogotá y que incluyó presentaciones de artistas internacionales de distintos géneros.

Entre los espectáculos más esperados estaba el de la cantante neozelandesa Lorde, quien terminó siendo tendencia tras protagonizar un momento inesperado en medio de su presentación.

¿Por qué Lorde sorprendió a los fans del Festival Estéreo Picnic?

El hecho ocurrió durante su presentación en el escenario principal, cuando interpretaba una de sus canciones más conocidas. En ese momento, la artista dejó caer sus pantalones frente al público, lo que generó sorpresa inmediata entre los asistentes.

Varios asistentes grabaron la escena y la compartieron en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. El momento generó múltiples comentarios y reacciones entre quienes estaban presentes y quienes vieron los videos posteriormente.

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Hasta el momento, la cantante no ha dado declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, el gesto fue interpretado por algunos como parte de su estilo en escena, mientras que otros lo consideraron un acto inesperado dentro del concierto.

¿Cómo fue el primer día del Festival Estéreo Picnic 2026?

La jornada ya contaba con una programación destacada desde horas de la tarde. Artistas como Royel Otis, KATSEYE y Addison Rae fueron parte de los primeros shows del día, marcando el inicio del festival.

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A medida que avanzó la noche, aumentó la expectativa por los artistas principales. Lorde era uno de los nombres más esperados, seguida por Tyler, The Creator, quien también formaba parte del cartel principal.

El cierre del día estuvo a cargo de la DJ Peggy Gou, quien presentó un set de música electrónica. A pesar de la variedad de presentaciones, el momento en el que Lorde sorprendió a los fans del Festival Estéreo Picnic fue uno de los más comentados.

Luego del concierto, el tema se trasladó a redes sociales, donde usuarios compartieron opiniones divididas sobre lo ocurrido. Algunos consideraron que se trató de una expresión artística dentro del espectáculo, mientras que otros cuestionaron el gesto.

El episodio también generó debate sobre el comportamiento de los artistas en eventos masivos y los límites en las presentaciones en vivo.