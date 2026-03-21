La casa de los famosos Colombia avanza en su tercera temporada con varios participantes aún en competencia.

En esta etapa del reality, las decisiones dentro del juego comienzan a ser determinantes y generan reacciones tanto en los concursantes como en el público. En ese contexto, la exparticipante Beba se refirió a una de las jugadas más comentadas de los últimos días.

¿Qué dijo Beba sobre la decisión de Tebi Bernal de sacar de la placa a Mariana?

Tras su salida del programa, Beba opinó sobre la decisión de Tebi Bernal de retirar a Mariana Zapata de la placa de nominados. Según explicó, considera que esta acción fue pensada estratégicamente y no tomada al azar.

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La creadora de contenido aseguró que Tebi tiene claro el panorama del juego y que conoce el nivel de apoyo que algunos participantes tienen fuera del reality. En ese sentido, señaló que proteger a Mariana podría responder a esa lectura del entorno.

Además, indicó que este tipo de decisiones hacen parte de una estrategia más amplia, en la que cada movimiento busca asegurar permanencia en la competencia.

Las declaraciones de Beba generaron conversación en redes sociales, donde seguidores del programa analizaron la jugada. Algunos coincidieron con su opinión, mientras que otros cuestionaron la interpretación.

Beba (Foto Canal RCN)

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¿Qué opina Beba de Tebi Bernal de La casa de los famosos Colombia?

La exparticipante también mencionó que Tebi ha construido relaciones dentro de la casa que pueden influir en su juego. Hizo referencia a su cercanía con otros concursantes, lo que, según ella, le permite tomar decisiones con mayor respaldo.

Asimismo, señaló que parte del apoyo que recibe el participante podría estar relacionado con distintos grupos de seguidores, lo que ha generado más discusión entre los fans del reality.

Tebi Bernal (Foto: Canal RCN)

En esta etapa del programa, cada decisión puede cambiar el rumbo de la competencia. Las opiniones de exparticipantes como Beba aportan una visión desde dentro, lo que influye en la percepción del público.

El análisis sobre la estrategia de Tebi también pone en evidencia la importancia de conocer tanto el juego interno como la reacción de la audiencia. Esto se convierte en un factor clave para avanzar en el reality.