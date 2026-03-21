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Falleció reconocido músico a los 54 años; “se descompensó y perdió el conocimiento”

El baterista se encontraba en la escuela cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Falleció reconocido músico a los 54 años
Murió el argentino Daniel Buira. Fotos Freepik

El músico argentino Daniel Buira, reconocido por ser el baterista fundador de la banda Los Piojos, falleció a los 54 años.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en su escuela de percusión, ubicada en la provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y ha generado múltiples reacciones en el ámbito musical.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento del reconocido baterista Daniel Buira?

De acuerdo con la información preliminar, el artista se encontraba en su escuela cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias. En ese momento, pidió ayuda a una persona cercana que estaba en el lugar.

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Minutos después, se descompensó y perdió el conocimiento. Tras el llamado de emergencia, personal médico acudió al sitio para intentar asistirlo.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de salud, el fallecimiento fue confirmado en el lugar. Las autoridades iniciaron un proceso de investigación para establecer las causas exactas del hecho.

¿Qué trayectoria deja el baterista Daniel Buira?

Daniel Buira fue parte de la formación original de Los Piojos, banda creada a finales de los años ochenta. Su participación fue clave en los primeros años del grupo y en la construcción de su identidad musical.

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Durante su etapa en la banda, participó en la grabación de varios álbumes que lograron gran reconocimiento dentro del rock argentino. Su trabajo como baterista contribuyó al desarrollo del sonido característico del grupo.

En 1999 se alejó de la agrupación, pero continuó activo en la música. Además, fundó una escuela de percusión en 1995, donde se dedicó a la formación de nuevos músicos.

Tras conocerse la noticia, diferentes artistas y seguidores expresaron mensajes de condolencias en redes sociales. En estos mensajes se destacó su trayectoria y su aporte al rock nacional.

El cantante Andrés Ciro Martínez, quien compartió escenario con él en Los Piojos, publicó un mensaje en el que lamentó su fallecimiento y recordó su talento como músico.

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