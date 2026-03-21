Él es el novio ruso de Campanita de La casa de los famosos Colombia 2026
Campanita recibió el saludo de su novio, quien lo sorprendió con un contundente mensaje en La casa de los famosos Colombia.
El pasado viernes 20 de marzo, en La casa de los famosos Colombia 2026, los dos equipos compitieron para ganar la prueba de beneficio y finalmente, fue el cuarto Calma quien logró la victoria.
Como castigo, el equipo Tormenta tuvo que comerse la famosa papilla, el castigo que no puede faltar en ninguna temporada.
En cuanto al premio para los ganadores, fueron videos de sus familias saludándolos, pero particularmente, hubo un saludo que paralizó no solo la casa, sino las redes sociales.
Se trata del novio de Campanita, quien en su mensaje le dejó un contundente aviso.
¿Quién es el novio de Campanita de La casa de los famosos Colombia 2026?
Alexei Demidov es el nombre del novio ruso de Campanita, quien lo saludó en el beneficio que le dio el jefe al equipo Calma en La casa de los famosos Colombia 2026.
“Te estoy vigilando”, fue el contundente mensaje que le dio Alexei a Campanita.
Pero eso no es todo, su saludo sorprendió a los compañeros del bailarín, porque dijo: “hola, futuro esposo” y esto dejó seco a Valentino.
¿Cómo reaccionó Campanita al saludo de su novio en La casa de los famosos Colombia 3?
Apenas vio a su novio en la pantalla, Campanita quedó emocionado, pero, sobre todo, se le notó la conmoción que le generó verlo y escucharlo, ya que él se había sentido mal por fallarle tras los besos con Valentino.
Precisamente, entre tanto coqueteo con su compañero, ha habido algunos besos y esto lo ha hecho sentir frustrado, porque reconoce que pudo haber cometido un error debido a que tiene novio.
Pero Karola lo aconsejó y le dijo que viviera lo que tenga que vivir ahí en la competencia.
Aun así, es inevitable que el bailarín no se sienta mal por lo sucedido, sin embargo, su novio le dio tranquilidad al revelar que lo sigue esperando y que él es lo único que tiene en su vida.
Además, aprovechó el saludo para decirle que lo ama y que indudablemente lo está apoyando, pero que se porte bien.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike