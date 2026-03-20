En La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo el robo de salvación, en la que los participantes debieron enfrentarse a un circuito físico dividido en varias estaciones y así quitarle la salvación a Eidevin, líder de la semana.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman rompe el silencio tras el incidente con el cabello de Alexa Torrex en La casa de los famosos

¿Cómo fue la prueba de robo de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Durante la actividad, los famosos tenían que completar un recorrido compuesto por diferentes retos.

En la primera parte, debían atravesar una estructura de equilibrio de gran tamaño, mientras sus compañeros les lanzaban pelotas con el objetivo de desestabilizarlos.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu rompe silencio tras ser acusada de robo en los 15 años de Isabella Valdiri: ¿qué dijo?

Cada participante debía mantener el control y avanzar sin caer para poder continuar en la competencia.

Tras superar la zona de equilibrio, los participantes encontraban un rompecabezas que debían armar correctamente para revelar el logo de la marca patrocinadora.

Tebi salva a Mariana Zapata y deja a Alejandro en placa. (Foto: Canal RCN)

Solo al completar esta parte podían avanzar a la siguiente estación del circuito.

La última fase consistía en escalar una cuerda colgante hasta alcanzar una campana ubicada en la parte más alta de la estructura.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza sorprende con mensaje en medio de polémica con Alexa: “Lo que es mejor para ti”

El participante que lograra completar todo el recorrido en el menor tiempo posible sería el ganador de la prueba y obtendría la oportunidad de enfrentarse al líder de la semana por el poder de salvación.

Luego de la competencia, Tebi se convirtió en el ganador de la prueba, lo que le permitió disputar el beneficio frente a Eidevin.

¿Quién ganó el poder de salvación entre Eidevin y Tebi en La casa de los famosos?

En la gala del 19 de marzo, ambos participantes se enfrentaron en una dinámica final que consistía en ubicar pelotas en una serie de números en el menor tiempo posible.

Tras completar el reto, Tebi logró imponerse sobre Eidevin y se quedó con el poder de salvación.

Tebi salva a Mariana Zapata y deja a Alejandro en placa. (Foto: Canal RCN)

Con este resultado, Tebi obtuvo la posibilidad de sacar a uno de los nominados de la placa.

Posteriormente, durante la gala de la noche del 20 de marzo, se dio a conocer el nombre del participante que sería salvado de la nominación, decisión que fue tomada por Tebi a quien contó que tras una charla con Alejandro y expresó sus palabras de admiración hacía él, pero dijo que decidió sacar a Mariana Zapata.

Mientras Mariana reaccionó sorprendida y feliz tras la noticia. Tebi dijo que por ser la única mujer de la placa por esta razón la sacaba.