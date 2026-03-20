Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi usó el poder de salvación y sacó a Mariana Zapata de la placa, ¿por qué no salvó a Alejandro?

Tras quitarle la salvación a Eidevin, Tebi sorprendió al sacar a Mariana Zapata de la placa de nominación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi salva a Mariana Zapata de la placa en La casa de los famosos Colombia
Tebi salva a Mariana Zapata y deja a Alejandro en placa. (Fotos: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo el robo de salvación, en la que los participantes debieron enfrentarse a un circuito físico dividido en varias estaciones y así quitarle la salvación a Eidevin, líder de la semana.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la prueba de robo de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Durante la actividad, los famosos tenían que completar un recorrido compuesto por diferentes retos.

En la primera parte, debían atravesar una estructura de equilibrio de gran tamaño, mientras sus compañeros les lanzaban pelotas con el objetivo de desestabilizarlos.

Artículos relacionados

Cada participante debía mantener el control y avanzar sin caer para poder continuar en la competencia.

Tras superar la zona de equilibrio, los participantes encontraban un rompecabezas que debían armar correctamente para revelar el logo de la marca patrocinadora.

Tebi salva a Mariana Zapata de la placa en La casa de los famosos Colombia
Tebi salva a Mariana Zapata y deja a Alejandro en placa. (Foto: Canal RCN)

Solo al completar esta parte podían avanzar a la siguiente estación del circuito.

La última fase consistía en escalar una cuerda colgante hasta alcanzar una campana ubicada en la parte más alta de la estructura.

Artículos relacionados

El participante que lograra completar todo el recorrido en el menor tiempo posible sería el ganador de la prueba y obtendría la oportunidad de enfrentarse al líder de la semana por el poder de salvación.

Luego de la competencia, Tebi se convirtió en el ganador de la prueba, lo que le permitió disputar el beneficio frente a Eidevin.

¿Quién ganó el poder de salvación entre Eidevin y Tebi en La casa de los famosos?

En la gala del 19 de marzo, ambos participantes se enfrentaron en una dinámica final que consistía en ubicar pelotas en una serie de números en el menor tiempo posible.

Tras completar el reto, Tebi logró imponerse sobre Eidevin y se quedó con el poder de salvación.

Tebi salva a Mariana Zapata de la placa en La casa de los famosos Colombia
Tebi salva a Mariana Zapata y deja a Alejandro en placa. (Foto: Canal RCN)

Con este resultado, Tebi obtuvo la posibilidad de sacar a uno de los nominados de la placa.

Posteriormente, durante la gala de la noche del 20 de marzo, se dio a conocer el nombre del participante que sería salvado de la nominación, decisión que fue tomada por Tebi a quien contó que tras una charla con Alejandro y expresó sus palabras de admiración hacía él, pero dijo que decidió sacar a Mariana Zapata.

Mientras Mariana reaccionó sorprendida y feliz tras la noticia. Tebi dijo que por ser la única mujer de la placa por esta razón la sacaba.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Calma ganó la prueba de beneficio y Tormenta recibió el castigo de papilla en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juanda Caribe se emociona con video familiar tras la victoria de Calma, ¿era Sheila?

Calma ganó la prueba de cocina y se llevó emotivo beneficio mientras que Tormenta recibió castigo de papilla. Esto pasó.

Nicolás Arrieta vuelve a La casa de los famosos y deja mensajes directos a sus compañeros La casa de los famosos

Nicolás Arrieta entró a La casa de los famosos y lanzó fuertes mensajes a Juanda Caribe y Alexa

Nicolás Arrieta ingresó a La casa de los famosos en medio del congelado y se fue contra Juanda Caribe y Alexa: esto les dijo.

Jhorman Toloza comparte mensaje que desata reacciones en medio de situación con Alexa La casa de los famosos

Jhorman Toloza sorprende con mensaje en medio de polémica con Alexa: “Lo que es mejor para ti”

Jhorman Toloza compartió un curioso mensaje en redes que desató reacciones con su relación con Alexa Torrex; esto dijo.

Lo más superlike

La polémica crece: Aida Victoria responde a Juliana Calderón Aída Victoria Merlano

Aida Victoria hizo serias acusaciones sobre Juliana Calderón y su difunto novio: “eras la moza”

Aida aseguró tener pruebas de que Juliana Calderón era la “moza” de Juan Manuel, joven fallecido junto a Yeison Jiménez.

Luisa Fernanda Pulgarín le hace reclamo a Luis Alfonso Talento nacional

Sale a la luz video en el que la esposa de Luis Alfonso le hace un reclamo en público, ¿qué le dijo?

Florinda Meza defendió a Ángela Aguilar y arremetió contra Cazzu en TV Talento internacional

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y arremete contra Cazzu:"Es una escandalosa"

Britney Spears genera preocupación por su salud mental Britney Spears

Britney Spears genera preocupación por su salud mental: esto es lo que se sabe

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?