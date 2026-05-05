Alexa Torrex expuso desagradables situaciones de higiene de algunos de sus excompañeros: ¿qué reveló?

Alexa Torrex, quien en la noche del pasado 03 de mayo se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia, recientemente acaparó la atención en redes sociales tras hacer sorpresivas revelaciones sobre la higiene de algunos excompañeros del reality.

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¿Cuáles fueron las confesiones que hizo Alexa Torrex sobre sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia?

La conversación sobre este particular tema se dio en medio de una entrevista que la ahora exparticipante concedió a La Mega Colombia, espacio en el que fue interrogada sobre varios aspectos de la convivencia, uno de ellos sobre el aseo y cuidado personal.

"Puedo decir que sí había personas que a veces tenían mal aliento, pero de chucha, no, ah bueno, pecueca nos daba casi que a todos, pero en el sentido de sudados, más no pecueca", señaló la joven.

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Respecto a otro tipo de olores y comportamientos, señaló que varias veces tuvo inconvenientes con Eidevin López, esto luego de que le hicieran la siguiente pregunta:"¿y el tema de peo nada?

"Yo odiaba que hicieran eso, es más tuve muchos inconvenientes con Eidevin porque se la pasaba en esas y a él le daba rabia que yo lo expusiera, y yo le decía entonces no lo haga delante mío, no me gusta nada de eso", comentó.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

Además de lo mencionado sobre el participante expulsado, la cucuteña contó otro detalles desconocidos sobre Mariana Zapata, a quien acusó de dejar los papeles dentro del baño.

Alexa Torrex compartió los nombres de los compañeros con los que tuvo inconvenientes por la higiene. Foto | Canal RCN.

"No le bajaba, no eran sucios, pero ella decía yo no soy, yo no soy, nosotros la teníamos más que analizada", dijo Torrex.

Frente a la pregunta sobre si la antioqueña es una de las más difíciles en cuanto a la convivencia, la respuesta de Alexa fue afirmativa, pues aseguró que es una "niña super fresa, super princesa y caprichosa".

Alexa Torrex reveló incómodas situaciones de convivencia con su excompañeros. Foto | Canal RCN.

Entre tanto, la reciente eliminada del reality de convivencia del Canal RCN, continúa cumpliendo con su gira de medios, espacios en donde se ha mostrado abierta a compartir su experiencia en La casa de los famosos Colombia.