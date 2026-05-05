Ornella Sierra se suma a la tendencia de la Met Gala: así fue su impactante look

Ornella Sierra causó sensación en redes sociales al recrear su imagen para la Met Gala. La creadora de contenido se sumó a la tendencia que han seguido varias figuras del entretenimiento, en la que comparten versiones de sí mismas generadas con inteligencia artificial.

¿Cómo fue el look de Ornella Sierra inspirado en la Met Gala?

A través de sus redes sociales, Ornella sorprendió al publicar tres imágenes creadas con IA, en las que mostró cómo habría sido su atuendo inspirado en la temática del evento. Su propuesta no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En las imágenes, Ornella aparece luciendo un vestido largo completamente dorado, con diseños inspirados en el arte precolombino.

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Además, complementó el atuendo con un accesorio en la cabeza, una llamativa corona tipo halo también en tonos dorados.

Así luciría Ornella Sierra en la Met Gala: su versión con IA causa sensación (Foto: Canal RCN)

Otro detalle que llamó la atención fue la inclusión de una banda similar a la de reina del Carnaval, en representación de Barranquilla.

Sobre su propuesta, la creadora de contenido escribió: “La temática de la Met Gala es ‘Costume Art’ y yo dije: ‘si hubiera ido, obvio tenía que llevar algo que representara a Colombia’, así que diseñé un traje inspirado en el arte precolombino”.

¿Qué reacciones generó la foto de Ornella Sierra en la Met Gala?

La imagen de Ornella Sierra generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes comentaron sobre el diseño presentada por Ornella Sierra.

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Entre las comentarios también llamó la atención la de Luisa Fernanda W, quien reaccionó a la publicación con un “amo” acompañado de varios emojis de corazón rojo.

Así luciría Ornella Sierra en la Met Gala: su versión con IA causa sensación (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que Luisa Fernanda W también se sumó a la tendencia de recrear su look para la Met Gala con inteligencia artificial, aunque confirmó que el resultado no fue del todo satisfactorio.

El evento, realizado en Nueva York el pasado 4 de mayo, también generó conversación por los atuendos de varias celebridades. Entre ellos, el de Georgina Rodríguez y Bad Bunny, quien se volvió tendencia tras aparecer en la alfombra roja de este importante evento con un atuendo y una caracterización de una persona de la tercera edad.