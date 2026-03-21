El actor estadounidense Nicholas Brendon, conocido por su papel en la serie “Buffy, la cazavampiros”, murió a los 54 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde informaron que el fallecimiento ocurrió mientras dormía y por causas naturales. Su muerte generó reacciones entre seguidores de la serie y colegas del medio, que destacaron su trayectoria en televisión.

¿Por qué falleció el actor Nicholas Brendon?

Según el comunicado familiar, el actor falleció de manera tranquila durante la noche. Aunque no se reveló una causa específica más allá de lo natural, se conocía que Brendon enfrentaba problemas de salud desde hace varios años.

En 2023 había sufrido un infarto, situación que evidenció complicaciones cardíacas previas. Además, el propio actor había hablado públicamente sobre una enfermedad congénita del corazón, lo que lo mantenía bajo tratamiento médico constante.

A pesar de estos antecedentes, su familia aseguró que se encontraba siguiendo indicaciones médicas y que se mostraba optimista frente a su recuperación. Por eso, su fallecimiento tomó por sorpresa a su entorno cercano.

¿Quién era Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon alcanzó la fama a finales de los años noventa por su participación en “Buffy, la cazavampiros”, donde interpretó a Xander Harris durante siete temporadas. Su personaje se destacó por aportar humor y cercanía dentro de una historia centrada en lo sobrenatural.

Gracias a este papel, logró conectar con el público joven, especialmente por representar a un personaje común dentro de un grupo de héroes. Su actuación ayudó a cambiar la percepción de ciertos estereotipos en la televisión.

Antes de su carrera como actor, había considerado dedicarse al deporte. Sin embargo, encontró en la actuación una forma de enfrentar su tartamudez, lo que luego lo llevó a participar en iniciativas para apoyar a personas con esta condición.

| Foto: Freepik

espués del éxito de “Buffy”, Brendon continuó trabajando en televisión y cine, aunque con menor exposición. Participó en series y producciones independientes, manteniéndose activo en la industria del entretenimiento.

En los últimos años, también se interesó por el arte, especialmente la pintura, actividad que desarrolló de forma paralela a su carrera actoral. Su familia destacó este aspecto como una de sus grandes amores recientes.