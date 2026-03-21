El acordeonero colombiano Juancho De La Espriella entregó detalles sobre su estado de salud luego de ser hospitalizado en Bogotá tras presentar complicaciones médicas.

El artista, conocido por su trayectoria en el vallenato y sus presentaciones junto a Silvestre Dangond, explicó lo ocurrido a través de un video en redes sociales, donde confirmó que fue sometido a un procedimiento y que su evolución es favorable.

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¿Qué pasó con Juancho de La Espriella?

El músico indicó que, tras regresar de una gira en Estados Unidos, comenzó a presentar molestias relacionadas con un cálculo renal. Debido a estos síntomas, acudió a valoración médica, donde los especialistas recomendaron su hospitalización.

Durante el tratamiento, tenía un catéter que se infectó, lo que complicó su estado de salud. Esta situación obligó a los médicos a actuar de manera inmediata para controlar la infección y manejar el dolor que presentaba.

Según explicó, permaneció varios días internado en una clínica de Bogotá, donde finalmente fue intervenido. Tras el procedimiento, los médicos lograron controlar la infección y estabilizar su condición.

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¿Cómo avanza la recuperación de Juancho de La Espriella?

De acuerdo con lo informado por el propio artista, su estado actual es estable y se encuentra en proceso de recuperación. Además, señaló que el procedimiento realizado hace parte de los tratamientos habituales para este tipo de casos.

El acordeonero también mencionó que durante su hospitalización estuvo acompañado por su familia y bajo constante supervisión médica, lo que permitió una evolución positiva.

En su mensaje, agradeció al personal de salud por la atención recibida y a sus seguidores por los mensajes de apoyo. Juancho de La Espriella se pronuncia tras intervención de urgencia enviando un parte de tranquilidad sobre su estado.

Por el momento, el artista deberá continuar con reposo y controles médicos mientras completa su recuperación. No se han confirmado cambios en su agenda, pero se espera que retome sus actividades de manera progresiva.

El equipo que lo acompaña indicó que cualquier novedad sobre su evolución será comunicada a través de canales oficiales. Mientras tanto, el enfoque está en su recuperación total.