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Luis Alfonso llama la atención al revelar que nunca pensó que enamorarse de un hombre: ¿de quién?

Luis Alfonso captó la atención en redes al revelar un detalle que generó múltiples interpretaciones entre los internautas.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luis Alfonso llama la atención al revelar que nunca pensó que enamorarse de un hombre
Luis Alfonso reveló que nunca pensó que enamorarse de un hombre / (Foto del Canal RCN)

Luis Alfonso volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez el artista llamó la atención tras compartir un mensaje que llamó la atención de los internautas.

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¿Quién es la esposa de Luis Alfonso?

La esposa de Luis Alfonso es Luisa Fernanda Pulgarín, con quien lleva aproximadamente nuevo años de relación (seis de ellos casados).

Pulgarín ha sido una figura clave en la carrera del cantante de música popular, acompañándolo desde antes de que alcanzara la fama. Se conocieron en una feria equina donde ella trabajaba y él se presentaba como artista.

¿Quién es la esposa de Luis Alfonso?
Luisa Pulgarín es la esposa de Luis Alfonso / (Foto de AFP)

Además de ser su pareja, Luisa Fernanda desempeña labores empresariales dentro del equipo de trabajo de Luis Alfonso, encargándose de diversos aspectos logísticos y de mercadeo.

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¿De qué hombre se enamoró Luis Alfonso?

En el marco del Día del Hombre, Luis Alfonso publicó una fotografía en la que aparece acompañado de sus hijos. Junto a la imagen, escribió un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales:

“Nunca pensé enamorarme de un hombre hasta que los conocí, mis hombrecitos hermosos. Los amo, feliz día”.

La frase generó múltiples interpretaciones en un primer momento. Algunos usuarios se detuvieron en la primera parte del mensaje, lo que provocó dudas sobre su significado antes de analizar el contexto completo de la publicación.

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¿Cuántos hijos tiene Luis Alfonso?

Luis Alfonso tiene tres hijos, fruto de su matrimonio con Luisa Fernanda Pulgarín. El cantante suele ser muy abierto sobre su vida familiar y comparte con frecuencia momentos con ellos.

El cantante suele referirse a sus hijos como el motor de su vida y el sacrificio más grande de su carrera debido al tiempo que, en ocasiones, debe pasar lejos de ellos por las giras.

¿Cuántos hijos tiene Luis Alfonso?
Luis Alfonso tiene 3 hijos junto a Luisa Pulgarín / (Foto del Canal RCN)

Así mismo, ha enfatizado que, a diferencia de su propia infancia donde prefirió trabajar desde los 8 años en plazas de mercado, él sueña con ver a sus hijos convertidos en profesionales.

A menudo dedica sus triunfos y premios a su familia, asegurando que "el tesoro de un montañero" es verlos bien y protegidos.

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