Los Premios Nuestra Tierra 2026 traen una gran variedad de artistas nominados, algunos por primera vez.

Mike Bahia está nominado en la categoría Mejor Artista Tropical en los Premios Nuestra Tierra. (Foto Canal RCN)

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La escena musical colombiana se prepara para una de las ceremonias más esperadas del año.

El próximo 14 de mayo, el Teatro Colsubsidio de Bogotá será el epicentro de la celebración de los Premios Nuestra Tierra, un evento que reúne a lo mejor de la música nacional y que en esta edición destaca tanto a figuras consolidadas como a talentos emergentes que han logrado conquistar al público en tiempo récord.

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¿Qué artistas están nominados por primera vez en los Premios Nuestra Tierra?

La barranquillera Aria Vega se hizo muy conocida por la canción "Chévere" junto a Ryan Castro que se convirtió en tendencia en todo el país.

La cantante hará parte de los Premios Nuestra Tierra por primera vez con cinco nominaciones que marcan un precedente importante en su carrera musical.

Aria está nominada como Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Afrobeat, Mejor canción Afrobeat, Mejor Canción Viral de Nuestra Tierra y Mejor Colaboración Urbana. La cantante sigue ganando reconocimiento y se muestra como una de las revelaciones de esta edición.

La caleña Greeicy reafirma su gran momento con tres nominaciones: Mejor Canción Urbana, Mejor Artista Pop Femenina y Mejor Video Nuestra Tierra. Su pareja, Mike Bahía, también figura en esta edición con la nominación a Mejor Artista Tropical, demostrando que juntos continúan innovando y expandiendo su propuesta artística.

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¿Qué artistas regresaron a la escena musical y fueron nominados en los Premios Nuestra Tierra?

El regreso de Reykon a los escenarios ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores. El artista paisa vuelve a figurar en la industria con fuerza y lo hace a través de su sencillo "Guaia", que le ha valido una nominación en la categoría de Mejor Canción Urbana.

Su retorno marca un nuevo capítulo en su carrera y confirma que su estilo sigue teniendo un lugar importante dentro del panorama musical colombiano.

Jessi Uribe, uno de los intérpretes más reconocidos del género popular, también celebra tres nominaciones: Con “Dando Instrucciones”, el cantante logra competir en categorías como Mejor Artista Popular, Mejor Video/Concierto y Mejor Video Nuestra Tierra. Su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones lo mantiene como uno de los favoritos de esta edición.

El vallenato también tiene representación con Jorge Celedón, quien recibió dos nominaciones que ratifican su trayectoria y vigencia.

Su tema “Me espera algo mejor” compite como Mejor Canción Vallenata, mientras que su nombre figura en la categoría de Mejor Artista Vallenato, demostrando que su talento sigue intacto.

La agrupación Alkilados vuelve a figurar en la escena con dos nominaciones. Su sencillo “Guayabo” los lleva a competir en la categoría de Mejor Canción Urbana, mientras que su propuesta como dúo los posiciona en Mejor Grupo Pop.

El rock alternativo tiene su espacio con The Mills, quienes fueron nominados como Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie.

La banda continúa consolidando su lugar en la escena nacional con una propuesta que mezcla energía, letras profundas y un sonido que ha evolucionado con los años.

Finalmente, Ovy On The Drums, uno de los productores más influyentes de la música urbana, se destaca con varias nominaciones que incluyen Mejor Productor del Año y Mejor Canción Global.

Su trabajo creativo ha marcado el rumbo del reguetón y lo reafirma como una de las mentes más importantes detrás de los grandes éxitos actuales de este género.

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra se perfila como una de las más diversas y emocionantes de los últimos años.

La mezcla entre artistas emergentes que empiezan a escribir su historia y figuras consolidadas que siguen marcando el rumbo de la música colombiana, convierte esta gala en un reflejo auténtico de la riqueza sonora del país.

El Teatro Colsubsidio de Bogotá será el escenario donde todas estas propuestas se encuentren en una misma celebración. Más allá de los premios, la noche será un homenaje al talento, a la creatividad y a la pasión de quienes han hecho de la música su manera de conectar con el mundo.

los Premios Nuestra Tierra 2026 prometen ser una fiesta inolvidable que reafirma el poder de la música colombiana.