Hamilton marca un hito en su carrera al recibir seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026

El cantante cartagenero Hamilton marca un hito en su carrera al recibir seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026.

Hamilton conquista los Premios Nuestra Tierra con sus ritmos caribeños. (Foto Ivan Apfel/AFP)

¿Cuándo y dónde serán los Premios Nuestra Tierra 2026?

El próximo 14 de mayo se llevará a cabo la ceremonia que resalta lo mejor de la música nacional en el teatro Colsubsidio de Bogotá.

Uno de los artistas que más ha resonado entre los internautas luego de que se conocieran las categorías y los nominados es Hamilton, quien ha cautivado con su afrobeat.

¿En qué categorías está nominado Hamilton en los Premios Nuestra Tierra?

El joven artista ha sido nominado como Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Urbano, Mejor Artista Afrobeat, Mejor Canción Afrobeat con “Mi Reina”, Mejor Canción Afrobeat por “Flaka” y Mejor Video Nuestra Tierra por “Flaka”.

El cartagenero se consolida como uno de los referentes nacionales al ser uno de los cantantes con más nominaciones de esta edición, estando detrás de artistas ya consolidados en la industria como Beéle, Ryan Castro y Kapo, quienes son los intérpretes con más nominaciones.

Hamilton, a pesar de ser un artista emergente, ya cuenta con gran reconocimiento nacional, sobre todo en la zona Caribe colombiana, y con una sólida comunidad digital que supera los dos millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

Además, es el único colombiano incluido simultáneamente en las listas de artistas a seguir de Billboard y Rolling Stone USA en 2026, un reconocimiento que reafirma el impacto musical que ha tenido no solamente en Colombia sino en toda Latinoamérica.

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Con su último álbum titulado "AfroRockstar", ha logrado unir sus raíces caribeñas con influencias urbanas de figuras como Farruko y De La Ghetto.

Hamilton ha manifestado en entrevistas que su objetivo es rendir homenaje a Cartagena y a sus raíces con su música, llevando el afrobeat a escenarios donde antes no tenía tanta visibilidad.

Más allá de la posibilidad de ganar, las seis nominaciones son un reconocimiento al esfuerzo de un artista que ha trabajado para abrirse camino en una industria altamente competitiva.

Estar en una lista de nominados con nombres como J Balvin, Karol G, quienes también figuran en esta edición como Mejor Artista Global, es un triunfo en sí mismo.

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Para Hamilton, estas nominaciones son una plataforma que le permite consolidar su carrera y proyectarse hacia mercados internacionales.

Con la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra a la vuelta de la esquina, el público espera con expectativa cómo se desarrollará esta noche que podría marcar un antes y un después en la carrera del cartagenero.