Juliana Calderón revela el millonario regalo que se dio: ¿qué compró?

En la tarde del viernes 20 de marzo, Juliana Calderón apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde dio un anuncio muy importante.

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Pues la empresaria, conocida por ser hermana de Yina Calderón, causó emoción al ser expuesta por otra de sus hermanas, quien sin aparecer en la cámara contó que Juliana hizo una compra importante.

Aunque no lo quiso aceptar, la joven empresaria resultó confesando la verdad.

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¿Cuál fue la millonaria compra que se hizo Juliana Calderón?

Juliana Calderón grabó una historia para sus redes y solo quiso contar parte del chisme que estaba conversando con una de sus hermanas, al parecer con Claudia, pues no se alcanza a ver quién es.

Sin embargo, fue su propio familiar quien la expuso y confesó que la empresaria se había comprado una camioneta; aunque ella quiso evadir el tema, solo le do risa y trató de cambiar el tema, pero no fue así.

Juliana Calderón se da lujoso regalo. (Foto: Freepik)

La hermana de Juliana dijo que, si ella no cuenta, en sus redes dejará ver la compra que hizo, y finalmente, la empresaria resultó aceptando.

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Pero, para no parecer ostentosa, finalmente, dijo que se había comprado un carro pequeño, pues como todo el mundo se empieza de a poco.

Hasta ese momento, solo hablaron de la camioneta que ahora hace parte de los bienes de Juliana, pero no mostró cuál fue ese regalo que ella misma se dio.

¿Juliana Calderón ya atravesó el duelo tras la partida de su novio?

El novio de Juliana Calderón, Juan Manuel, quien era primo de Yeison Jiménez, falleció con el artista en el trágico accidente aéreo el pasado sábado 10 de enero.

Juliana Calderón sorprende con regalo que se dio a sí misma. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, el duelo de la empresaria movió fibras porque ella reaccionó apenas supo del accidente y viajó hasta Tunja para estar presente y ver con sus propios ojos que su novio en serio ya no estaba en este mundo.

Tras dos meses del duelo, Juliana se ha visto más tranquila, pero en sus redes sigue publicando fotos y recuerdos que conserva de su novio. La empresaria sigue adelante con sus negocios, mientras se sigue curando el dolor y el vacío que dejó Juan Manuel.