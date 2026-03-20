Juliana Calderón explotó tras declaraciones de Aida Victoria sobre El Agropecuario y lo defendió

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada vuelven a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que la influenciadora barranquillera hablara abiertamente en un pódcast sobre lo vivido durante su relación con él. En medio de la polémica, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, decidió defender al empresario públicamente y compartió un chat privado de una conversación que sostuvo con él frente al tema.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre Juan David Tejada ‘El agropecuario’?

Hace pocas horas se viralizó una entrevista que Aida Victoria Merlano brindó en el podcast Vos podés de Tatiana Franko. En este espacio, la joven influenciadora habló de temas que meses atrás ya había tocado por medio de sus redes sociales en donde expuso los maltratos que vivió durante los últimos meses de embarazo por parte de quien era su pareja en ese entonces: Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’.

Aida Victoria Merlano expuso chats que revelarían supuesta "manipulación" por parte de su expareja. (Foto: Freepik)

Según su relato, luego de vivir momentos de terror en donde, según su testimonio, decidió tomar cartas en el asunto y buscar ayuda de las autoridades competentes y en medio de este proceso pudo entender que lo que estaba viviendo dentro de su relación iba más allá de simples peleas de pareja.

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A raíz de sus palabras que volvieron a traer a colación esta polémica que escandalizó en su momento y que volcó las críticas hacia el empresario, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, salió en su defensa.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Con una captura de pantalla compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón expuso una reciente conversación privada que tuvo con el hombre, en la que le expresaba que era momento de que él contara su versión de los hechos.

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"Hola, estaba viendo la entrevista de (nombre tapado), ¿por qué no sales a hablar y dices todo? Que hasta te celaba con tu hija. No, Juan David, tienes que contar de verdad tu versión", le escribió Juliana a ‘El agropecuario’.

Ante esto, el hombre le respondió que esta situación lo tiene “mamado” y con mucha “rabia”. El resto de la conversación permanece oculto, por lo que se desconoce qué más hablaron y si finalmente él decidirá hacer caso a la sugerencia de Juliana.