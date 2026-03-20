Hermana de Yeferson Cossio enseñó las secuelas que le dejó reciente accidente esquiando
Gisela, la hermana menor de Yeferson Cossio, mostró las secuelas que le dejó un reciente accidente esquiando.
Gisela, la hermana menor de Yeferson Cossio, volvió a captar la atención en redes sociales tras mostrar las secuelas físicas que le dejó un reciente accidente mientras esquiaba, generando preocupación entre sus seguidores.
¿Cuál fue el accidente que tuvo Gisela, hermana de Yeferson Cossio, mientras esquiaba?
Durante la tarde del pasado jueves 19 de marzo, Gisela compartió a través de sus redes sociales oficiales un corto audiovisual en el que mostró la caída que sufrió mientras disfrutaba de una jornada de esquí en compañía de su hermano, Yeferson. Aunque en el video se escucha cómo todos se ríen por lo aparatoso del momento, lo cierto es que el incidente sí le dejó secuelas a la joven influenciadora.
En el clip se alcanza a ver cómo una de sus piernas se dobla de forma brusca por el peso del esquí. En un primer momento, pareció no afectarle, ya que ella misma se rió de lo ocurrido.
El hecho quedó inicialmente como una situación anecdótica, incluso para sus seguidores, quienes también reaccionaron con humor al notar que Gisela no mostraba señales de dolor, al menos en ese video. Sin embargo, horas más tarde, el panorama cambió.
¿Qué secuelas le dejó el accidente en esquí a Gisela?
Durante la noche de ese mismo día, Gisela reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus cientos de seguidores una alarmante fotografía en la que enseñó que una de sus extremidades se había visto afectada con el golpe de la caída en esquí, pues este tenía un gran moretón que cubría gran parte de la zona.
Así mismo, Gisela manifestó que tras varias horas de lo sucedido ahora sí sentía que todo su cuerpo le dolía. Incluso, horas después de esto volvió a dar una actualización en donde dio a entender que había decidido guardar reposo en su habitación y pausar las actividades que tenía previstas para este viernes 20 de marzo para sus vacaciones.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike