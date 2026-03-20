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Jhonny Rivera y Jenny López asistieron a una misa especial con el Papa tras su boda

El cantante colombiano Jhonny Rivera y su esposa Jenny López asistieron a una misa especial con el Papa tras su boda.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras su boda, Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron en misa con el Papa
Tras su boda, Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron en misa con el Papa. (Foto Canal RCN | AFP: Tiziana Fabi).

Tras su reciente boda en Colombia, Jhonny Rivera y Jenny López asistieron a una misa especial celebrada por el Papa en El Vaticano durante su luna de miel, un emotivo momento que marcó su nueva etapa como esposos. La aparición de los recién casados en este acto religioso llamó la atención de sus seguidores, quienes los llenaron de bendiciones y buenos deseos.

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¿Cómo fue la experiencia de Jhonny Rivera y Jenny López en una misa con el Papa después de casarse?

Poco después de celebrar su boda en Colombia, Jhonny Rivera y Jenny López iniciaron un viaje por Europa para cumplir con su agenda laboral y los conciertos programados durante marzo. En medio de estos compromisos, también han disfrutado de su luna de miel, que oficialmente comenzaría el 26 de marzo.

Jhonny Rivera y Jenny López captan imagen divina durante su romántico viaje
Jhonny Rivera y Jenny López captan imagen divina durante su romántico viaje. (Foto Canal RCN | Freepik).

En los espacios libres entre sus presentaciones, la pareja ha aprovechado para conocer distintos lugares, entre ellos El Vaticano, donde asistieron a una de las misas celebradas por el Papa, así lo reveló el cantante con diversos videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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Según comentó Rivera, la experiencia fue inesperada y le sorprendió la energía del lugar y el desarrollo del evento religioso.

“Estuvimos en una misa con el Papa, ¿quién se lo iba a imaginar? Muy bonita. No entendimos mucho porque tiene un pedacito en español, pero se siente una energía muy bonita aquí”, expresó.

Asimismo, tras finalizar la misa, Jhonny Rivera registró el momento en que el Papa realizó su tradicional recorrido en el vehículo papal para saludar a los fieles presentes en el acto religioso. La experiencia destacó dentro de su viaje y se sumó a los momentos que han compartido en esta nueva etapa como esposos.

¿Cómo han vivido Jenny López y Jhonny Rivera su primer mes como esposos?

Jenny López y Jhonny Rivera se casaron el pasado sábado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, cerca de Pereira, acompañados no solo de sus familiares y amigos más cercanos, sino también de cientos de fanáticos que se acercaron al lugar para presenciar de la lejanía este emotivo evento.

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Desde entonces la pareja se ha mostrado más enamorada que nunca por medio de las redes sociales en donde han aprovechado para realizar en vivos en conjunto para charlar con sus seguidores sobre diversos temas de su interés.

Así mismo, su viaje a Europa no solo se ha tratado de temas laborales, sino que también han podido tener un abrebocas de lo que vivirán durante su luna de miel oficial cuando se queden completamente solos y ya no tengan más conciertos programados.

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