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La Segura vivió un momento de pánico mientras grababa un video y reaccionó por su celular

La Segura grababa un video en un vehículo en movimiento y se llevó tremendo susto por la presencia de personas sospechosas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura vivió un momento de susto mientras grababa un video
Así fue el susto que vivió La Segura mientras grababa un video. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido La Segura compartió recientemente un video en sus redes sociales en el que habló sobre su ausencia en los últimos días y se evidenció el susto que vivió por su celular ante la presencia de una persona sospechosa.

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¿Por qué La Segura ha estado alejada de sus redes sociales?

Y es que, según lo que manifestaron algunos de sus seguidores, se había notado que la influencer caleña no estaba publicando contenido en las historia de Instagram.

La Segura vivió un momento de susto mientras grababa un video
Así fue el susto que vivió La Segura mientras grababa un video. (Foto: Canal RCN)

Frente a esto, La Segura decidió explicar lo que ha estado ocurriendo en su rutina diaria.

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A través de un video, La Segura comentó que ha tenido una carga importante de trabajo y que su rol como madre también ha influido en el tiempo que dedica a sus redes sociales.

En sus palabras, explicó que estas responsabilidades han hecho que no pueda compartir su día a día como lo hacía anteriormente.

Durante el video y fiel a su estilo, la influencer se grabó mientras iba en un vehículo. En ese momento, sacó la cabeza por la ventana y expresó en voz alta que necesitaba un respiro.

“Esta vida de madre, de influencer y emprendedora… necesito un psicólogo. Estoy tan triste de no poder aparecer todos los días por aquí, pero espérate que todo se regule”.

Mientras hablaba, también mencionó que se sentía abrumada por la situación, aunque aseguró que se trata de una etapa temporal relacionada con sus múltiples ocupaciones.

¿Por qué La Segura se llevó un susto con los amigos de lo ajeno?

La Segura adelantó que durante el fin de semana compartiría una noticia con sus seguidores.

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Además, señaló que tendría un espacio libre que aprovecharía para realizar algunas compras y así retomar la creación de contenido sobre su día a día.

La Segura vivió un momento de susto mientras grababa un video
Así fue el susto que vivió La Segura mientras grababa un video. (Foto: Canal RCN)

La influencer también comentó que a su audiencia le gusta estar al tanto de lo que ocurre en su vida, por lo que busca seguir compartiendo ese tipo de contenidos cuando su rutina se lo permita.

Mientras grababa el video, se presentó un momento particular cuando una motocicleta se acercó al vehículo en el que se encontraba.

Ante esto, La Segura reaccionó cerrando la ventana y expresó: “Me va a agarrar mi celular en este momento”, haciendo referencia a la cercanía del motociclista y de posibles amigos de los ajeno.

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