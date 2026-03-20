Aida Victoria hizo serias acusaciones sobre Juliana Calderón y su difunto novio: “eras la moza”

La reconocida influenciadora barranquillera Aida Victoria volvió a generar controversia en redes sociales tras lanzar fuertes acusaciones contra Juliana Calderón, a quien señaló de haber sido “la moza” de su difunto novio, Juan Manuel Rodríguez. Sus declaraciones surgieron luego de que la hermana de Yina Calderón defendiera a Juan David Tejada, a quien Aida Victoria acusó de intentar agredirla pocos días después de haber dado a luz a su hijo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman rompe el silencio tras el incidente con el cabello de Alexa Torrex en La casa de los famosos

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón vuelven a estar en el ojo del huracán?

Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón se encuentran en el ojo del huracán luego de que esta última decidiera defender a Juan David Tejada, expareja de la barranquillera, de las acusaciones que lanzó durante una reciente entrevista.

Juliana Calderón estalla y defiende a ‘El Agropecuario’ tras palabras de Aida Victoria. (Foto Canal RCN | Freepik).

A raíz de esto, Merlano no solo le respondió, sino que además hizo serias acusaciones sobre ella y su relación con el difunto Juan Manuel Rodríguez, quien Juliana aseguró haber tenido como pareja sentimental luego de su fallecimiento en el mismo accidente en el que perdió la vida el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu rompe silencio tras ser acusada de robo en los 15 años de Isabella Valdiri: ¿qué dijo?

¿Por qué Aida Victoria Merlano acusa a Juliana Calderón de ser la “moza” del difunto Juan Manuel Rodríguez?

Merlano aseguró, a través de una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que a diferencia de ella no era una “migajera”, y procedió a explicar el motivo: según sus afirmaciones, Juliana Calderón habría tenido conversaciones con quien sería la pareja oficial de Juan Manuel Rodríguez, a quien ella reconoció como pareja sentimental una vez este falleció el pasado 10 de marzo.

Artículos relacionados Jessi Uribe ¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

"Yo sí tengo pruebas para decir que tú eres migajera como tú, porque tengo también en mi banco de pruebas los chats donde tú te estás hablando con la señora del muchacho fallecido, que en paz descanse, porque tú eras la moza mi amor”

Así mismo, la creadora de contenido barranquillera aseguró que Juliana, en medio de su posición de “amante”, era quien le rogaba al difunto joven y hasta aguantaba malos tratos de su parte.