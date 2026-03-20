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Aida Victoria hizo serias acusaciones sobre Juliana Calderón y su difunto novio: “eras la moza”

Aida aseguró tener pruebas de que Juliana Calderón era la “moza” de Juan Manuel, joven fallecido junto a Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La polémica crece: Aida Victoria responde a Juliana Calderón
La polémica crece: Aida Victoria responde a Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora barranquillera Aida Victoria volvió a generar controversia en redes sociales tras lanzar fuertes acusaciones contra Juliana Calderón, a quien señaló de haber sido “la moza” de su difunto novio, Juan Manuel Rodríguez. Sus declaraciones surgieron luego de que la hermana de Yina Calderón defendiera a Juan David Tejada, a quien Aida Victoria acusó de intentar agredirla pocos días después de haber dado a luz a su hijo.

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Juliana Calderón estalla y defiende a ‘El Agropecuario’ tras palabras de Aida Victoria
Juliana Calderón estalla y defiende a ‘El Agropecuario’ tras palabras de Aida Victoria. (Foto Canal RCN | Freepik).

A raíz de esto, Merlano no solo le respondió, sino que además hizo serias acusaciones sobre ella y su relación con el difunto Juan Manuel Rodríguez, quien Juliana aseguró haber tenido como pareja sentimental luego de su fallecimiento en el mismo accidente en el que perdió la vida el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez.

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¿Por qué Aida Victoria Merlano acusa a Juliana Calderón de ser la “moza” del difunto Juan Manuel Rodríguez?

Merlano aseguró, a través de una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que a diferencia de ella no era una “migajera”, y procedió a explicar el motivo: según sus afirmaciones, Juliana Calderón habría tenido conversaciones con quien sería la pareja oficial de Juan Manuel Rodríguez, a quien ella reconoció como pareja sentimental una vez este falleció el pasado 10 de marzo.

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"Yo sí tengo pruebas para decir que tú eres migajera como tú, porque tengo también en mi banco de pruebas los chats donde tú te estás hablando con la señora del muchacho fallecido, que en paz descanse, porque tú eras la moza mi amor”

Así mismo, la creadora de contenido barranquillera aseguró que Juliana, en medio de su posición de “amante”, era quien le rogaba al difunto joven y hasta aguantaba malos tratos de su parte.

“Tú eras paganini, le rogabas, y hasta le aguantabas maltrato y yo de todo tengo pruebas, pero este no es tu caso"

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