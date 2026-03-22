Beba de la Cruz ha acudido a sus redes sociales para revelar si seguirá apoyando a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia.

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¿Seguirá apoyando Beba de la Cruz a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido barranquillera mostró su emoción en redes sociales al enterarse de que será una de las tres exparticipantes que regresará al reality de Canal RCN para disputar el famoso “poder de la resurrección”.

Beba de la Cruz regresa a La casa de los famosos Colombia y podrá disputarse el 'poder de la resurrección'. (Foto: Canal RCN)

En medio de su felicidad, Beba de la Cruz realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para conocer la opinión de sus seguidores sobre su reincorporación al programa.

Durante la interacción, un fan le preguntó si continuaría apoyando a su amiga Mariana Zapata, señalando que, al regresar junto a ella, también Marilyn Patiño y Luisa Cortina podrían complicarle la vida a la paisa.

Para sorpresa de muchos, Beba respondió que conocía la situación que Mariana había vivido con Marilyn, pero desconocía si existían conflictos con Luisa, dejando claro que sería firme con Mariana y Valentino, sin importar lo que suceda con sus otras dos compañeras que también regresan al reality.

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¿Por qué regresa Beba de la Cruz a La casa de los famosos Colombia?

Beba de la Cruz regresa a La casa de los famosos Colombia luego de que El Jefe activara de nuevo el llamado 'poder de la resurrección', una mecánica especial que permite a exparticipantes eliminados tener una segunda oportunidad de volver a la competencia.

Este regreso no solo le da otra oportunidad de permanecer en el reality, sino que también cambia las dinámicas dentro del juego, ya que Beba vuelve con conocimiento de lo que ha pasado desde afuera y con la posibilidad de influir en nuevas estrategias y alianzas.

Beba de la Cruz manifestó su apoyo a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo funcionará el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia?

El poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia comenzará cuando las tres exparticipantes ingresen a la casa en la gala del próximo 24 de marzo y convivan durante la semana previa. Durante esos días, podrán interactuar y adaptarse nuevamente a la dinámica del reality.

Al finalizar la semana, serán exclusivamente los concursantes dentro de la casa quienes, mediante una ceremonia de votación, determinen cuál de las exparticipantes permanece y continúa disputando el juego.

De esta manera, el regreso no depende del público, sino de la estrategia y la percepción que tengan los participantes sobre quién merece o puede aportar más a la competencia.