Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba de la Cruz reveló si seguiría apoyando a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos

Beba de la Cruz respondió si seguirá apoyando a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos, gracias al poder de la resurrección.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Beba de la Cruz expresó en redes si seguiría apoyando a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia
Beba contó a sus seguidores si seguirá apoyando a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Beba de la Cruz ha acudido a sus redes sociales para revelar si seguirá apoyando a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Seguirá apoyando Beba de la Cruz a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido barranquillera mostró su emoción en redes sociales al enterarse de que será una de las tres exparticipantes que regresará al reality de Canal RCN para disputar el famoso “poder de la resurrección”.

Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia 3
Beba de la Cruz regresa a La casa de los famosos Colombia y podrá disputarse el 'poder de la resurrección'. (Foto: Canal RCN)

En medio de su felicidad, Beba de la Cruz realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para conocer la opinión de sus seguidores sobre su reincorporación al programa.

Durante la interacción, un fan le preguntó si continuaría apoyando a su amiga Mariana Zapata, señalando que, al regresar junto a ella, también Marilyn Patiño y Luisa Cortina podrían complicarle la vida a la paisa.

Para sorpresa de muchos, Beba respondió que conocía la situación que Mariana había vivido con Marilyn, pero desconocía si existían conflictos con Luisa, dejando claro que sería firme con Mariana y Valentino, sin importar lo que suceda con sus otras dos compañeras que también regresan al reality.

Artículos relacionados

¿Por qué regresa Beba de la Cruz a La casa de los famosos Colombia?

Beba de la Cruz regresa a La casa de los famosos Colombia luego de que El Jefe activara de nuevo el llamado 'poder de la resurrección', una mecánica especial que permite a exparticipantes eliminados tener una segunda oportunidad de volver a la competencia.

Este regreso no solo le da otra oportunidad de permanecer en el reality, sino que también cambia las dinámicas dentro del juego, ya que Beba vuelve con conocimiento de lo que ha pasado desde afuera y con la posibilidad de influir en nuevas estrategias y alianzas.

¿Beba de la Cruz seguirá apoyando a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos? Esto dijo
Beba de la Cruz manifestó su apoyo a Mariana Zapata tras su regreso a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo funcionará el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia?

El poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia comenzará cuando las tres exparticipantes ingresen a la casa en la gala del próximo 24 de marzo y convivan durante la semana previa. Durante esos días, podrán interactuar y adaptarse nuevamente a la dinámica del reality.

Al finalizar la semana, serán exclusivamente los concursantes dentro de la casa quienes, mediante una ceremonia de votación, determinen cuál de las exparticipantes permanece y continúa disputando el juego.

De esta manera, el regreso no depende del público, sino de la estrategia y la percepción que tengan los participantes sobre quién merece o puede aportar más a la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia: la inteligencia artificial apunta a los favoritos del público La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: la IA anticipa quién podría liderar la votación del público hoy

La IA predice quién podría liderar la votación del público en La casa de los famosos Colombia hoy de eliminación.

IA revela quién volvería a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

IA predice quién se quedará con el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia

La IA reveló el nombre de la exparticipante que podría quedarse con el poder de resurrección y volver a La casa de los famosos.

Marilyn Patiño, Beba o Luisa Cortina, una de las tres vuelve a La casa de los famosos Colombia con el poder de la resurrección La casa de los famosos

¡Poder de resurrección! Marilyn, Beba o Luisa: ¿quién vuelve a La casa de los famosos Colombia?

Beba, Marilyn Patiño o Luisa Cortina compiten por regresar a La casa de los famosos Colombia con el poder de resurrección.

Lo más superlike

Johanna Fadul abandona su casa tras rumores de infidelidad de Juanse Quintero Johanna Fadul

Johanna Fadul abandona su casa tras rumores de infidelidad de Juanse Quintero

La inesperada reacción de Johanna Fadul tras los rumores de infidelidad de Juanse Quintero generó comentarios en redes sociales.

Hermana de Yeison Jiménez muestra a sus seguidores el homenaje que le hicieron a su hermano en un hotel Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez mostró el inesperado homenaje que le hicieron al cantante en un hotel

Encuentran sin vida dentro de un bus a la actriz Mariana Pizarro Talento internacional

Hallan sin vida a famosa actriz en terminal de transportes: esto es lo que se sabe

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?