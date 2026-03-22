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Los memes y reacciones que dejó la eliminación de Juan Palau en La casa de los famosos Colombia

Juan Palau se despidió de La casa de los famosos Colombia y su eliminación generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juan Palau generó memes y reacciones tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Juan Palau se despide de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La décima semana de La casa de los famosos Colombia concluyó con la eliminación de Juan Palau, un momento que desató una ola de reacciones dentro de la casa y en redes sociales. Los fans compartieron impresiones y memes sobre su salida.

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¿Cómo fue la eliminación de Juan Palau en La casa de los famosos?

Juan Palau se desipidió de La casa de los famosos Colombia tras obtener el menor porcentaje de votos del público, con 7,66%.

Los demás participantes obtuvieron los siguientes porcentajes:

  • Juanda Caribe: 17,54%
  • Tebi Bernal; 18,71%
  • Alejandro Estrada: 32,93%
  • Campanita: 10,98%
  • Juancho Arango: 12,18%.

Palau aceptó su eliminación con calma, y cuando Campanita, que también estaba a punto de salir, se enteró de la noticia, terminaron abrazándose y compartiendo palabras de apoyo.

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¿Qué dijeron los fans en redes sociales tras la salida de Juan Palau?

En Twitter, Instagram y TikTok, la eliminación de Juan Palau generó múltiples memes y comentarios. Desde el humor hasta las reflexiones, los internautas compartieron varios mensajes sobre su participación en el reality.

Algunos ejemplos de reacciones más compartidas fueron:

“Juan Palau se va con el 7,66% de los votos, pero deja 100% de diversión 😭😂”, “Cuando tu favorito sale y todos los demás se quedan… #LaCasaDeLosFamosos”, “Campanita abrazando a Palau resume todo lo que fue su paso por la casa ❤️”

¿Qué dijeron los fans en redes sociales tras la salida de Juan Palau?
Los internautas no dudaron en reaccionar tras la salida de Juan Palau / (Foto del Canal RCN)

En redes afirman que la manera calmada en que Palau aceptó su eliminación también llamó la atención, generando contenido viral y conversaciones sobre su papel en el programa.

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¿A quién nominó Juan Palau tras su salida de La casa de los famosos?

Antes de abandonar la casa, Palau eligió nominar a Alejandro Estrada, decisión que sorprendió a varios participantes y motivó comentarios de estrategia por parte de los seguidores.

¿A quién nominó Juan Palau tras su salida de La casa de los famosos?
Juan Palau dejó nominado a Alejandro Estrada tras su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El exparticipante confesó que su decisión se dio porque, en las últimas semanas, no habían tenido una buena relación y se habían generado momentos en los que no coincidían ni en la convivencia ni en la estrategia del juego.

Los internautas opinan que esta acción podría generar nuevos conflictos o alianzas dentro del reality, lo que mantiene a la audiencia pendiente de las próximas galas.

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