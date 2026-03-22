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Juan Palau es eliminado de La casa de los famosos Colombia: esta fue su reacción

En la gala del 22 de marzo, Juan Palau obtuvo el menor porcentaje de votación y le dijo adiós a La casa de los famosos Colombia 3.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juan Palau es eliminado de La casa de los famosos Colombia
Juan Palau sale de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La décima semana de La casa de los famosos Colombia terminó con una sorpresa: Juan Palau se convirtió en el nuevo eliminado, tras obtener el porcentaje más bajo en la votación del público. Su salida generó múltiples reacciones dentro y fuera del reality.

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¿Cómo fue la eliminación de Juan Palau en La casa de los famosos Colombia?

Juan Palau se convirtió en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia. Al enfrentarse a sus compañeros en la placa de nominación, se confirmó su salida tras obtener el porcentaje más bajo en la votación del público. Los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

  • Juanda Caribe: 17,54%
  • Tebi Bernal: 18,71%
  • Alejandro Estrada: 32,93%
  • Campanita: 10,98%
  • Juancho Arango: 12,18%
  • Juan Palau: 7,66%
¿Cómo fue la eliminación de Juan Palau en La casa de los famosos Colombia?
Juan Palau fue eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

El resultado generó revuelo entre sus compañeros, quienes confirmaron que la despedida de Palau dejará un vacio en el reality.

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¿Cómo reaccionó Juan Palau tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Tras confirmarse su eliminación, Juan Palau aceptó la decisión con calma, despidiéndose entre palabras de agradecimiento. Campanita lo abrazó, mostrando apoyo y dejando ver la conexión que habían construido dentro de la casa.

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¿A quién dejó nominado Juan Palau tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Después de su eliminación, Juan Palau habló con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, mostrando sorpresa al conocer la noticia. Además, eligió poner en la placa de nominación a Alejandro Estrada, argumentando que en las últimas semanas habían tenido muchas diferencias.

¿Cómo reaccionó Juan Palau tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?
Juan Palau se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Su decisión sorprendió a todos dentro de La casa de los famosos y generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.

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