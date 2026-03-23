La gala del 22 de marzo en La casa de los famosos Colombia estuvo llena de sorpresas que estremecieron a los televidentes, destacando la drástica sanción que El Jefe impuso a tres participantes.

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¿Cuál fue la dura sanción que impuso el Jefe contra tres de los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Tras la prueba de beneficio y castigo, el equipo Calma se llevó la victoria y recibió unos videos especiales con mensajes de sus familiares. Por su parte, el equipo Tormenta tuvo que enfrentar el castigo de comer papilla.

El Jefe sancionó a tres participantes de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tres de sus participantes se negaron a probar este curioso platillo, lo que provocó la reacción de El Jefe, quien decidió imponer una consecuencia inmediata.

Famosos, así como las reglas de mi casa se deben cumplir, los castigos también. Ustedes se negaron a comer papilla y con esta decisión desobedecieron una de las normas de mi casa. Por esa razón he tomado una decisión: no podrán participar en la próxima prueba del líder", dijo.

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¿Quiénes fueron los tres participantes de La casa de los famosos Colombia que recibieron la sanción de El Jefe?

Se trató de Juancho Arango, Yuli Ruiz y Manuela Gómez, quienes reaccionaron visiblemente sorprendidos al escuchar la decisión de El Jefe.

Yuli agachó la cabeza en señal de vergüenza, mientras Manuela se cubrió el rostro con la mano. Juancho, por su parte, miraba a sus compañeros con los ojos bien abiertos, procesando la inesperada sanción.

Juancho Arango, Yuli Ruiz y Manuela Gómez no podrán participar en la prueba del líder tras negarse a comer papilla. (Fotos: Canal RCN)

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¿Quién fue el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia?

El más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia fue Juan Palau, quien recibió la votación más baja de los nominados en placa y se despidió con un 7,66% de los votos.

Tras su eliminación, Juan decidió dejar en placa a Alejandro Estrada, señalando que en las últimas semanas habían tenido varias diferencias dentro de la casa.

Así quedaron las votaciones finales: