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Karola y Mariana protagonizan fuerte cruce de palabras en la casa de los famosos: "No sirves para nada"

Karola y Mariana vivieron un enfrentamiento cargado de insultos en la casa de los famosos Colombia, dejando la convivencia tensa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola arremete contra Mariana Zapata.
Karola arremete contra Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Luego de hacer una pijamada con Eidevin en la que supuestamente habían hecho las paces, Karola y Mariana Zapata tuvieron un nuevo enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola trata de inútil a Mariana Zapata.
Karola trata de inútil a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Karola y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana asegura que Karola busca cualquier excusa para discutir con ella, pues no encuentra motivos con ninguno más. Según la paisa, el único contenido de Karola es generar conflictos donde no existen.

Karola, por su parte, replicó que no anda regalando pauta ni visibilidad a nadie y que su problema con Mariana es real.

El cruce de palabras fue escalando. Karola le recalcó a Mariana que es una inútil dentro de la casa, que solo sirve para comer lo que los demás preparan porque ni cocinar sabe.

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Mariana respondió que no entiende por qué la descalifica si incluso la buscó para hacer la pijamada y crear contenido juntas.

La cartagenera insistió en que le hizo un favor al invitarla, porque además de no aportar nada, el poco contenido que genera es malo.

La tensión entre ambas participantes parece no tener tregua. Mariana sostiene que Karola quiere llamar la atención y que, al no tener otro objetivo, decide montársela a ella.

Mientras el conflicto entre Karola y Mariana sigue dando de qué hablar, la dinámica del programa avanza con nuevos retos.

Hoy se conocerá al líder de la semana, una figura clave que puede cambiar el rumbo de las estrategias dentro de la casa.

Además, los famosos volverán al aula de clases, donde responder correctamente será fundamental para evitar los tortazos del profesor.

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¿Qué exparticipantes pueden volver con el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 3?

La expectativa también crece con la activación del poder de la resurrección. Los televidentes tendrán que escoger entre Luisa Cortina, Marilyn Patiño y Beba para que alguna de ellas regrese y tenga una segunda oportunidad en la competencia. Este giro promete intensificar las emociones y añadir más tensión a la convivencia.

Karola se enfrenta con Mariana Zapata.
Karola se enfrenta con Mariana Zapata luego de haber hecho las paces en la pijamada con Eidevin. (Foto Canal RCN)
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