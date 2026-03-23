Juanda Caribe tuvo inesperada reacción a la salida de Juan Palau en La casa de los famosos; ¿qué hizo?

El pasado 22 de marzo, Juan Palau quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia 3 y Juanda Caribe no pudo evitar mostrar su tristeza por su salida.

Juanda Caribe se siente triste por la salida de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a la eliminación de Juan Palau en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de obtener la menor votación por parte del público, el cantante se despidió de la competencia en el día 70 de encierro.

La noticia dejó huella en algunos participantes, especialmente en Juanda, quien expresó su molestia por la salida de uno de los personajes que consideraba más talentosos del reality.

El humorista barranquillero resaltó que Palau no tuvo inconvenientes fuertes con nadie y que le sorprendía que los televidentes hubieran tomado la decisión de dejarlo por fuera.

Aprovechando el momento de sentimentalismo, Juanda habló con sus compañeros de Calma y les pidió que esta sensible baja los uniera más, recordando que el apoyo mutuo es fundamental para seguir en el juego, sobre todo cuando se van los amigos que se hacen dentro de la competencia.

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Juanda comparó lo que estaba sintiendo con lo que vivió Mariana cuando Beba fue eliminada, asegurando que era cómo perder a su mano derecha.

El humorista hizo un recuento de las personas que consideraba cercanas y que han ido saliendo de la casa, reconociendo que, aunque se trata de un juego y todos son rivales potenciales, es inevitable generar vínculos y sentir tristeza cada vez que alguien se despide.

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En medio de su reflexión, Juanda le dejó un mensaje a Palau, recordándole lo importante que fue para él en la convivencia y destacando su nobleza como persona.

Aseguró que Palau era su soporte para sobrellevar los momentos difíciles y que ahora, sin su presencia, no sabe cómo se podrán manejar ciertas situaciones, ya que lo consideraba la voz de la conciencia que lo ayudaba a mantener la calma.

¿Cómo reaccionaron los integrantes de Calma a la eliminación de Juan Palau de La casa de los famosos Colombia 3?

Los habitantes de Calma recibieron las palabras de Juanda con entusiasmo y coincidieron en que estarán más unidos que nunca. La salida de Palau se convirtió en un punto de reflexión para el grupo, que ahora se prepara para darlo todo en las siguientes pruebas de liderazgo con el objetivo de proteger a los integrantes que aún permanecen en competencia.