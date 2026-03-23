La Blanquita sorprendió con radical cambio de look tras su ruptura con Deiby Ruiz; así luce

La creadora de contenido caleña Katy Cardona, conocida como 'La Blanquita', sorprendió a su comunidad digital con un impresionante cambio de look.

La Blanquita sorprende con su parecido con el personaje animado Jessica Rabbit. (Foto Freepik)

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¿Cómo fue el cambio de look de ‘La Blanquita?

Mediante su cuenta de Instagram, mostró un impactante estilo en el que se le ve con el cabello naranja brillante, un maquillaje imponente y un elegante vestido negro.

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¿Por qué fue el cambio de look de ‘La Blanquita’?

Aunque no reveló los motivos de su transformación, sí compartió la reacción de sus seguidores, quienes la compararon con el icónico personaje animado Jessica Rabbit. Incluso, manifestó sentirse animada para imitar a este personaje en Halloween.

La Blanquita reapareció en redes sociales luego de estar en el ojo del huracán por su ruptura con el también creador de contenido Deiby Ruiz, con quien tuvo una relación de más de una década y un hijo en común.

Tras la separación, ambos ofrecieron declaraciones sobre los motivos que los llevaron a poner fin a su historia de amor.

Las diferencias giraron en torno a la manutención del pequeño y a una casa que supuestamente pertenecía a ambos, pero que terminó en propiedad de la madre de Deiby, generando fuertes críticas.

Aunque el rifirrafe con Deiby Ruiz ha perdido fuerza, los internautas siguen atentos a cómo se desarrolla la situación.

La Blanquita, cuyo nombre real es Katy Cardona, ha sido clara en señalar que su prioridad es su hijo y que no permitirá que las diferencias con su expareja opaquen su carrera como creadora digital.

Su presencia en la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri, junto a su inseparable amiga La Jesuu, también generó comentarios.

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Algunos la señalaron por asistir sin invitación oficial, pero su amiga salió en su defensa, asegurando que tenía cupo para el evento y que no veía nada malo en llevarla consigo. Con este cambio de imagen, La Blanquita deja claro que las polémicas no definen su camino.

Su apuesta por un estilo arriesgado y llamativo refleja la resiliencia de una mujer que, pese a las dificultades, sigue encontrando formas de conectar con su audiencia y de mantenerse como protagonista en el mundo del entretenimiento digital.