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¿Karina García estaría pensando en tener un tercer hijo?, esto fue lo que reveló

Karina García rompe el silencio y causa conmoción, al revelar si existe la posibilidad de buscar un tercer hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García no cierra la puerta a tener otro hijo
Karina García sorprende al reaccionar a la idea de otro bebé. (Foto: Canal RCN -Freepik)

K arina García, panelista de 'Qué hay pa' dañar' y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 , provocó revuelo en redes sociales al hablar sobe la posibilidad de tener otro hijo.

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Hasta el momento, la paisa tiene dos hijos, Isabella Vargas, quien es la mayor de 18 años y Valentino de 6. La mujer, quien fue enfermera, cada vez que puede revelar lo importante que son sus hijos para ella.

Aunque muchos creyeron que Karina no quería tener más hijos, generó revuelo al responder si tendría un tercer bebé.

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¿Karina García esperaría a su tercer hijo?

En una transmisión en TikTok, Karina García estuvo conversando con su hija Isa, quien le preguntó si tendría otro bebé.

Karina García enciende rumores tras hablar de agrandar la familia
Karina García deja en duda la llegada de un tercer hijo. (Foto: Canal RCN)

La paisa quedó sin palabras al escuchar la pregunta de la joven y no supo cómo responder, pues solo comentó que ella ya había dicho que no más hijo, porque había cerrado la fábrica.

Sin embargo, dijo que no sabía qué responder porque la pregunta lo tomó por sorpresa, y cambió le tema para cuestionar a su hija sobre si quiere otra germanita, pero Isa dijo que no con un tono de disgusto.

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El clip que ha circulado en redes con esta respuesta generó opiniones, debido a que algunos de sus fans creen que ella sí quiere un hijo porque la ven enamorada de su novio Kris R.

¿Karina García y Kris R siguen juntas?

Karina García reveló oficialmente que está saliendo con el rapero colombiano Kris R, el joven artista de 25 años con quien ha salido públicamente tanto en redes como en eventos.

Karina García sorprende al reaccionar a la idea de otro bebé.
Karina García enciende rumores tras hablar de agrandar la familia. (Foto: Canal RCN)

Desde que su relación salió a la luz, Karina y Kris han revelado detalles de su relación, e incluso, la paisa se ha visto cercana a su suegra, con quien, al parecer, tendría buena relación.

Por su lado, también se ha visto que el rapero tiene buena relación con los hijos de su novia y eso lo han dejado ver en redes sociales.

Por ahora, la opción de tener un tercer bebé con Kris R solo es un tema que se puso en el tintero, porque finalmente, Karina no dijo que sí, pero tampoco que no.

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