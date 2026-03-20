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Hija de Karina García reveló que abriría su página azul: ¿cómo reaccionó su mamá?

Isabella Vargas llamó a Karina García para darle la noticia de su página azul y su mamá generó revuelo con su reacción.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hija de Karina García generó polémica tras anuncio
Karina García reaccionó a decisión de su hija sobre tener página azul. (Foto: Canal RCN)

En las últimas horas de este viernes 20 de marzo, en redes sociales ha circulado un controversial video de Isabella Vargas, hija de Karina García, quien llamó a su madre para darle una noticia en vivo.

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La joven de 18 años, causó revuelo en redes luego de alterar a Karina con el comunicado que le dio en la llamada, ya que la creadora de contenido no se tomó muy bien la noticia que le dio su hija.

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¿Qué le dijo Isabella Vargas a Karina García sobre abrir página azul?

A través de un Live en TikTok, Isabella Vargas llamó a Karina García y le dio la noticia de que estaba considerando abrir la página azul, lo que generó la reacción inmediata de la creadora de contenido.

Isa trataba de explicarle a su madre que podría ganar bien y hacer mucho dinero; con total seguridad, afirmó que no le iría nada mal. Mientras la joven se reía con la respuesta de Karina, ella desconocía que su hija estaba en un Live y fue contúndete al responderle.

Karina García respondió a su hija tras inesperada decisión
Hija de Karina García generó polémica tras anuncio. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le dijo Karina García a su hija sobre tener página azul?

En el video se ve claramente que se trataba de una broma de Isabella Vargas para su madre, Karina García, pero como ella no sabía esto, se escuchó bastante alterada y hasta salió del lugar en el que estaba para responder.

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Apenas Isa le comentó lo que quería hacer, Karina le dijo que no rotundamente y le expresó que en eso no la apoyaría y que si necesitaba una mensualidad, que le dijera cuanto necesitaba y ella se los daba.

Así mismo, dijo García que no permitiría que su hija comenta los mismos errores que ella, porque tras tener página azul, la han puesto muchos calificativos y la han tratado mal no solo en redes, sino en la vida real.

Karina García reaccionó a decisión de su hija sobre página azul
Karina García respondió a su hija tras inesperada decisión. (Foto: Canal RCN)

Siguiendo con la broma, Isa le preguntaba a Karina que por qué no la dejaba y se reía mientras escuchaba a su mamá, quien alcanzó a llorar y por eso, dijo que tuvo que alejarse de personas “importantes” con las que estaba para poder reaccionar a l anoticia que le estaba dando la joven.

Finalmente, Isa le dijo que era broma y García reaccionó con tranquilidad y hasta la dijo a Kris R que la regañara pro el gran susto que le dio.

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