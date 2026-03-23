Cami Pulgarín genera preocupación tras aparecer en silla de ruedas: ¿qué le pasó?
Cami Pulgarín causó preocupación tras aparecer en silla de ruedas en sus historias de Instagram y lo que dijo generó revuelo.
Cami Pulgarín, reconocida creadora de contenido, quien fue una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2024 y ha ganado fama gracias a sus videos divertidos y su imitación a las hermanas Kardashian.
Se dio a conocer por su personaje de María José antes de su transición, pues hace más de un año inició todo su proceso para ser Cami, e incluso, fue meses después de su paso por el reality de convivencia
Pulgarín no solo ha salido en este formato colombiano, sino que ha participado en otros realities, pero con contenido diferente, en donde se tiene que convivir con los ex.
¿Cuál fue el video de Cami Pulgarín con el que generó preocupación?
Cami Pulgarín apareció en su historia el pasado domingo 22 de marzo, con un video de la noche del sábado, con el cual, generó mucha preocupación entre sus seguidores.
Pues la creadora se dejó ver en una silla de ruedas, saliendo del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, de hecho, escribió en su video que no le preguntarán que pasó, porque no diría la razón de estar en la silla de ruedas.
“El que tiene plata, sale como quiera de los festivales”, añadió
¿Cami Pulgarín se ha sometido a procedimientos estéticos?
Este video de Cami Pulgarín saliendo en silla de ruedas del festival generó preguntas, si es que ocurrió algo con su salud, por lo que tuvo que salir en esa condición, debido a que en los últimos meses se ha sometido a intervenciones estéticas.
De acuerdo con la misma influenciadora, ha intervenido su rostro en repetidas ocasiones, haciéndose la rino dos veces y en febrero, publicó su proceso tras su feminización facial.
Con este procedimiento, Cami quería que su cara se viera diferente y para ella, fue una intervención que la hizo feliz, porque logró los cambios que buscaba.
Así mismo, para ser Cami Pulgarín la creadora se sometió a otros procesos físicos para lograr verse como ella quiere, por lo que repitió la intervención en su nariz, lo cual, también la hizo sentir más segura.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike