Falcao lamenta la muerte de un jugador de Millonarios: Santiago Castrillón

Sobre la media noche del domingo 22 de marzo, el jugador de Millonarios, Radamel Falcao conmovió a sus seguidores con un mensaje solidario que envió a la familia de un joven jugador que falleció.

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La noticia sobre la muerte del futbolista se conoció precisamente en las horas de la noche de ese mismo día y no solo Falcao, sino que Millonarios Oficial hizo el comunicado informando los detalles del trágico suceso.

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¿Quién era el jugador de Millonarios que falleció y qué le ocurrió?

Ser trata de Santiago Castrillón, un joven promesa de 18 años, quien en medio del Torneo Nacional Sub20 sufrió un colapso, según el informe publicado en la cuenta oficial de Instagram de Millonarios.

De acuerdo con lo detallado, el futbolista fue traslado inmediatamente en ambulancia a un centro médico en el norte de la capital, en donde estuvo en Cuidados Intensivos y fue atendido por los especialistas del área cardiovascular.

Falleció un jugador de Millonarios. (Foto: Freepik)

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, pero su fallecimiento fue el domingo, pues lastimosamente, Santiago no logró recuperarse.

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¿Cuál fue el mensaje de Falcao para la familia de Santiago tras su fallecimiento?

Radamel Falcao emitió un comunicado a través de las historias de su cuenta de Instagram, en donde envió un mensaje de solidaridad para la familia de Santiago, lamentando la muerte del joven promesa.

“Un joven que soñaba y trabaja por este deporte que tanto amamos. Hoy elevo una oración por su descanso”, fue el mensaje de futbolista.

En cuanto al equipo de Millonarios, en el comunicado donde informaron lo que le ocurrió a Castrillón, enviaron un desgarrador mensaje sobre el joven, destacando su talento, sus ganas y amor que le tenía no solo a futbol sino a su equipo.

En su mensaje, escribieron: “hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”.

Con esta sentida despedida, Millonarios reveló que el número 10 de su equipo, era un joven que sentía y vivía el futbol, pero que, además, destacaba por su sonrisa que se quedará en sus corazones.