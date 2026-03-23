El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera y su joven esposa, Jenny López, ya disfrutan de su luna de miel de manera oficial y sorprendieron a sus seguidores al revelar el exclusivo destino que eligieron para celebrar su amor tras haber llegado al altar y darse el sí para siempre.

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¿Cuál es el lujoso destino que Jhonny Rivera y Jenny López eligieron para su luna de miel?

Luego de semanas de confusión entre sus seguidores, quienes inicialmente creyeron que la pareja de recién casados había llevado a los padres de la joven a su luna de miel, Jhonny Rivera y Jenny López confirmaron que esta etapa de su unión comenzaba oficialmente.

Jhonny Rivera revela luna de miel con familiares y la reacción de Jenny López. (Foto: Canal RCN)

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, el cantante de música popular explicó que en la tarde de este lunes 23 de marzo se disponían a abordar un vuelo con destino a Dubái y Las Maldivas.

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“Ya no estamos en modo trabajo, ahora sí estamos en modo luna de miel. En este momento nos recogieron desde la aerolínea porque vamos a volar directo a Dubái/Maldivas”, expresó Rivera.

Además, el artista se adelantó a las críticas que han recibido recientemente por hablar constantemente de su viaje y aseguró que no dejarán de compartir contenido, especialmente ahora que inician esta nueva etapa.

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“A la gente que dice: ‘ya aburren’, ahora sí los vamos a aburrir en serio, porque les vamos a contar muchos detalles. Hay mucha gente a la que le gusta y a mí me gusta compartir”, añadió.

Con esto, la pareja dio inicio a su esperada luna de miel en dos de los destinos más exclusivos del mundo, dejando claro que compartirán cada momento de esta experiencia con sus seguidores.

¿Cuándo fue la boda de Jenny López y Jhonny Rivera?

Vale la pena recordar que la boda del icónico cantante popular Jhonny Rivera y su joven esposa Jenny López se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda.

Al evento no solo asistieron diversas personalidades del mundo del entretenimiento digital y varios artistas de la industria musical, sino que también hubo un espacio para los fanáticos de la pareja, quienes pudieron presenciar la ceremonia a pocos metros del lugar.