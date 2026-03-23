El exfutbolista colombiano Mario Alberto Yepes atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de Santiago Castrillón, joven promesa del fútbol que se estaba abriendo paso en el mundo deportivo de la mano de Millonarios FC, una noticia que ha conmocionado al entorno deportivo y ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

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¿Quién era Santiago Castrillón, el jugador de Millonarios que falleció y cuál fue su causa de muerte?

Santiago Castrillón, de 18 años, era una joven promesa del fútbol colombiano que durante años dedicó su vida a abrirse camino en el mundo deportivo.

Falleció un jugador de Millonarios. (Foto: Freepik)

Según un informe publicado a través de la cuenta oficial de Instagram de Millonarios, en medio del Torneo Nacional Sub-20 en el que participó el pasado sábado 21 de marzo, el joven deportista sufrió un colapso y fue trasladado de inmediato a un centro médico al norte de Bogotá, donde ingresó a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para ser atendido por especialistas en el área cardiovascular.

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Sin embargo, horas más tarde, durante el domingo, el joven no logró recuperarse y falleció: “a pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”.

¿Cuál fue el mensaje de Mario Alberto Yepes para la familia de Santiago tras su fallecimiento?

Poco después de que la noticia del fallecimiento de Santiago Castrillón llegara a diferentes rincones de la Internet, Mario Alberto Yepes, icónico futbolista colombiano, se pronunció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con un corto mensaje en el que expresó su tristeza ante la lamentable perdida de una joven promesa del futbol colombiano.

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Así mismo, Yepes aprovechó el momento para enviarle fortaleza a la familia del joven que atraviesan por esta difícil pérdida.

“Qué triste noticia, mucha fortaleza a su familia”, mencionó Yepes junto a la fotografía del joven fallecido.

Asimismo, otras figuras del fútbol colombiano como Radamel Falcao e René Higuita también se pronunciaron en redes sociales, enviando mensajes de solidaridad y acompañamiento a la familia de Santiago Castrillón.