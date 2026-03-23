Daniella Álvarez vivió incómodo momento con vecinos por entrenar con su prótesis

La presentadora y exreina Daniella Álvarez volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras revelar un incómodo momento que vivió con sus vecinos, quienes reaccionaron mientras ella realizaba su rutina de entrenamiento usando su prótesis.

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¿Cuál fue el incómodo momento que Daniella Álvarez vivió con sus vecinos mientras entrenaba con su prótesis?

Daniella Álvarez volvió a apoderarse de las tendencias en redes sociales tras exponer un incómodo momento que vivió en su unidad residencial mientras se ejercitaba dentro de su apartamento con ayuda de una prótesis especial, la cual le permitía levantar las piernas de manera constante y realizar cardio.

Daniella Álvarez y el tenso episodio con vecinos mientras usaba su prótesis. (Freepik).

Sin embargo, cada vez que tocaba el suelo con su prótesis izquierda se generaba un fuerte ruido que, al parecer, comenzó a incomodar a sus vecinos del piso de abajo, quienes decidieron presentar una queja ante la administración del edificio.

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Todo se trató de una confusión, ya que los vecinos creían que alguien estaba martillando, cuando en realidad era Álvarez entrenando.

“El vecino de abajo llamó para decir que estaba prohibido martillar los lunes festivos”, comentó la exreina junto al video en el que se evidencia la situación.

Aunque no dio mayores detalles sobre el desenlace, posteriormente compartió otro video ejercitándose en una zona diferente de su apartamento, posiblemente para evitar generar el mismo ruido. Allí también expresó su felicidad por volver a saltar como antes: “Esta sensación de saltar me dan ganas de reír”.

Hasta el momento, Daniella Álvarez no ha entregado nuevos detalles sobre lo ocurrido, pero el episodio quedó registrado en sus redes sociales, donde evidenció la confusión que se generó por el ruido durante su entrenamiento.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Daniella Álvarez ante el incómodo momento con sus vecinos por ejercitarse?

Los seguidores de Daniella Álvarez no tardaron en reaccionar al incómodo momento que vivió con sus vecinos mientras se ejercitaba con su prótesis, generando una ola de comentarios en redes sociales en los que muchos expresaron sorpresa por la situación y, al mismo tiempo, le manifestaron su apoyo frente a la confusión que se presentó en su lugar de residencia.