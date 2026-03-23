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Isabella Ladera compartió conmovedor mensaje tras vivir susto en su embarazo

Isabella Ladera compartió un emotivo mensaje en redes tras vivir un momento de tensión durante su embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera conmueve con mensaje tras susto en su embarazo
Isabella Ladera conmueve con mensaje tras susto en su embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera reapareció en redes sociales luego de generar preocupación entre sus seguidores al revelar que atravesó un momento de tensión durante su embarazo. En la tarde de este lunes 23 de marzo compartió un emotivo mensaje en el que expresó sus sentimientos y la tranquilidad que siente tras el susto.

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¿Cuál fue el susto que atravesó Isabella Ladera durante su embarazo?

Desde hace varias semanas, Isabella Ladera ha alertado a sus seguidores sobre los fuertes malestares que ha presentado durante su segundo embarazo. A medida que avanza el proceso, la creadora de contenido ha manifestado sentirse cada vez más débil, y esta vez no fue la excepción.

Isabella Ladera enciende las redes tras alarmante mensaje
Isabella Ladera genera angustia tras pedir ayuda. (AFP/ Giorgio Viera- Freepik)

Hace pocas horas, la modelo venezolana compartió un mensaje que generó preocupación al hacer un llamado de auxilio tras sufrir “la pálida”. Sin embargo, no ofreció mayores detalles y guardó silencio hasta la tarde de este lunes 23 de marzo, cuando reapareció en sus redes con un conmovedor mensaje.

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Isabella Ladera llevó tranquilidad a sus seguidores al reaparecer en redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje en el que dejó ver que, pese al susto, se encuentra estable y enfocada en continuar con su proceso de embarazo.

Isabella Ladera genera angustia tras pedir ayuda.
Isabella Ladera alarma a sus fans tras revelar que no se siente bien. (Foto: Freepik)

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de preocupación y apoyo ante el llamado que hizo la creadora de contenido, a la espera de conocer más detalles sobre lo ocurrido. Horas después, Isabella Ladera reapareció con un emotivo mensaje que llevó algo de tranquilidad entre quienes seguían atentos a su estado.

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¿Cuál fue el mensaje que Isabella Ladera compartió tras reciente susto en su embarazo?

Durante la tarde de este lunes Isabella Ladera llevó tranquilidad a sus seguidores al reaparecer por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, donde compartió un emotivo mensaje en el que dejó ver que, pese al susto, se encuentra estable y enfocada en su embarazo.

"Oré tanto por esto, se siente irreal, pero una vez más Dios demostrándome que nunca me deja sola. Dios es mi curita y chaleco anti todo", mencionó la influenciadora junto a una foto de su rostro.

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