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Beéle es criticado por su colaboración con Shakira: ¿por qué le recuerdan a Isabella Ladera?

Beéle generó críticas tras compartir un video de su colaboración con Shakira y le recordaron a Isabella Ladera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beéle recibe críticas tras video con Shakira y le recuerdan a Isabella Ladera
Beéle divide opiniones tras su colaboración con Shakira y mencionan a Isabella Ladera. (Fotos: AFP)

Beéle volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras su reciente colaboración con Shakira.

El artista barranquillero compartió en sus redes sociales un video en el que aparece bailando frente a la playa su más reciente tema junto a la cantante colombiana.

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¿Qué dijeron los usuarios sobre la colaboración de Beéle con Shakira?

No obstante, la publicación generó reacciones entre sus millones de seguidores quienes no tardaron en comentar sobre la canción y el momento que atraviesa el artista en su carrera musical.

Algunos señalaron su percepción sobre la presencia del barranquillero en la industria musical, con mensajes como: “¿Por qué siento que ya no está de moda?”, comentario que generó nuevas respuestas con mensajes más fuertes hacía el artista.

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Asimismo, otros comentarios hicieron referencia a sus colaboraciones musicales y que como solista le iba mejor que cuando hacía juntes con otros artistas:

“Compadre, saque música solo, porque Shakira lo está apagando”, escribió otro usuario.

Beéle recibe críticas tras video con Shakira y le recuerdan a Isabella Ladera
Beéle divide opiniones tras su colaboración con Shakira y mencionan a Isabella Ladera. (Foto Canal RCN)

También se leyeron opiniones como: “Sinceramente le queda mejor sacar canciones solo, sus colaboraciones no lo hacen sonar mucho. Del álbum que sacó con Ozuna, nada más me gusta ‘Volcán’”, y “Apagado, ya ni me acordaba de él”, entre otras reacciones que circularon en la misma publicación.

¿Por qué a Beéle le recordaron a su expareja, Isabella Ladera?

Y es que tras la publicación varios usuarios también le recordaron a Beéle a su expareja sentimental la modelo venezolana, Isabella Ladera.

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“No sé, pero Isabella era la que lo hacía sonar de verdad; yo lo escuché por ella”, escribió un usuario.

Además, hubo mensajes relacionados con la etapa de embarazo que está viviendo Isabella Ladera junto a su actual pareja, Hugo García, en el que felicitaban a Beéle por su supuesto bebé: “Felicidades por tu bebé que viene en camino”.

Beéle recibe críticas tras video con Shakira y le recuerdan a Isabella Ladera
Beéle divide opiniones tras su colaboración con Shakira y mencionan a Isabella Ladera. (Foto AFP)

Pese a las críticas que recibió Beéle por su música y su vida sentimental pasada, también hubo usuarios que defendieron al artista y elogiaron otros aspectos de su carrera.

Algunos mencionaron que actualmente es imagen de una reconocida cadena de pollo, mientras que otros elogiaron también su presencia en redes sociales algo que no hacía frecuentemente.

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