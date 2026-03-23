¿Jenny López no usa su argolla de matrimonio tras su boda con Jhonny Rivera? La cantante respondió

La ausencia de la argolla de matrimonio de Jenny López en el dedo anular de su mano derecha tras su boda con Jhonny Rivera desató especulaciones entre sus seguidores, motivo por el que la cantante decidió pronunciarse y aclarar la razón detrás de este detalle que no pasó desapercibido en redes sociales.

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¿Jenny López no está usando su argolla de matrimonio tras su boda con Jhonny Rivera?

La joven cantante colombiana Jenny López respondió a las dudas que surgieron tras su boda con el icónico artista de música popular Jhonny Rivera, luego de que un detalle en sus apariciones públicas llamara la atención de sus seguidores.

Jhonny Rivera revela luna de miel con familiares y la reacción de Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Y es que, para quienes no pasan por alto ningún detalle, fue fácil notar que la artista no llevaba su argolla de matrimonio en la mano derecha, como es costumbre. Por ello, aprovecharon una reciente dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram para consultarle al respecto.

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Lejos de evadir el tema, Jenny López respondió con un video en el que explicó por qué no la han visto usando el anillo en ese dedo. Según aclaró, esto no significa que no lo use, sino que desde el primer día se acostumbró a llevarlo en la mano izquierda.

"Como les parece que justo el día del matrimonio yo estaba muy nerviosa y le pregunté al padre en qué mano iba la argolla, y me dijo: en la que te sientas cómoda. Yo me siento cómoda en la derecha, porque incluso nunca había sido de usar anillos, pero ahora ya me acostumbré y siempre me lo pongo ahí. En la izquierda no fui capaz de acostumbrarme", explicó.

De esta manera, la cantante despejó las dudas de sus seguidores al explicar que la razón por la que no se le ha visto con su argolla en la mano derecha no responde a ningún problema en su relación.

¿Cuándo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera y Jenny López ya cumplieron su primer mes como esposos, pues la reconocida pareja selló su amor en el altar el pasado 22 de febrero de 2026 en una iglesia ubicada en el corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda.

Al evento religioso asistieron varias figuras del mundo del entretenimiento y la industria musical, así como también fanáticos del artista, quienes pudieron presenciar la ceremonia desde un par de kilómetros de distancia.