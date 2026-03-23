Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Salomón Bustamante sorprende con mensaje tras la ruptura de Alexa con su pareja, ¿qué le dijo?

Salomón Bustamante decidió reaccionar con un curioso comentario tras la ruptura de Alexa Torrex con su pareja, Jhorman Toloza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Salomón Bustamante reacciona a ruptura de Alexa Torrex y su mensaje se hace viral
Salomón Bustamante lanza comentario sobre Alexa Torrex en redes sociales. (Fotos: Canal RCN)

El actor Salomón Bustamante, fiel a su estilo, reaccionó con un curioso comentario luego de que Alexa Torrex decidió en vivo terminar su relación con Jhorman Toloza.

Artículos relacionados

¿Por qué Salomón Bustamante reaccionó a la ruptura de Alexa Torrex?

El actor, quien es el esposo de la también actriz, Laura de León, es muy activo en redes sociales y suele compartir videos de humor y algunos con sarcasmo.

Esta vez decidió reaccionar a la reciente polémica que se vio en La casa de los famosos Colombia cuando una de las participantes, Alexa Torres, decidió hablar a las cámaras y dar por terminada la relación con el también creador de contenido Jhorman Toloza.

Artículos relacionados

Como bien se conoce, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, Alexa se comprometió con su pareja, con quien ya llevaba algunos años de noviazgo, y en medio de su participación estaba envuelta en una supuesta cercanía con Tebi Bernal.

Salomón Bustamante reacciona a ruptura de Alexa Torrex y su mensaje se hace viral
Salomón Bustamante lanza comentario sobre Alexa Torrex en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Lo que ha generado varios comentarios y desacuerdos en la casa, Alexa tomó la decisión de dar por terminada, según ella, para que sus compañeros en la competencia de convivencia no nombraran más a su pareja ni tampoco se metieran con él.

¿Qué dijo Salomón Bustamante tras la ruptura de Alexa Torrex?

Tras la ruptura que hizo Alexa Torrex en vivo en La casa de los famosos Colombia, Salomón Bustamante se refirió al tema con un curioso mensaje que usuarios lo tomaron con humor.

Artículos relacionados

“Noooooo, el te está esperando, no lo hagassss”, acompañado con varios emojis de caritas llorando.

Como era de esperarse su comentario generó cientos de reacciones e incluso se volvió viral.

Salomón Bustamante reacciona a ruptura de Alexa Torrex y su mensaje se hace viral
Salomón Bustamante lanza comentario sobre Alexa Torrex en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Los internautas reaccionaron con mensaje de apoyo para Alexa Torrex, como bien se conoce es una de las jugadoras con más respaldo por parte de los televidentes.

Sin duda, también muchos reaccionaron con comentarios sobre su relación con la actriz Laura de León, con quien estuvieron en medio de la conversación por meses tras una supuesta separación e indirectas en redes sociales.

“Este no es el mismo que se ponía bravo cuando le preguntaban si había terminado con su mujer cuando tuvieron una crisis”, fue uno de los comentarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jhorman Toloza pidió regalías del ‘Santo cachón’ luego de que Alexa Torrex le terminará. Influencers

Jhorman Toloza hizo curiosa petición luego de que Alexa Torrex le terminara en La casa de los famosos

Jhorman Toloza reaccionó tras ruptura con Alexa Torrex e hizo curiosa petición con la canción del “Santo Cachón”.

Luisa Cortina responde a Carla Giraldo y revela detalles tras su paso por el congelado en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Luisa Cortina habla sobre su posible regreso a La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Luisa Cortina habló con Carla Giraldo tras el congelado y reveló cómo jugaría si regresa a La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe se conmovió por la eliminación de Juan Palau. Juanda Caribe

Juanda Caribe tuvo inesperada reacción a la salida de Juan Palau en La casa de los famosos; ¿qué hizo?

Juanda Caribe sorprendió con una reacción inesperada y emotiva tras la eliminación de Juan Palau en la casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Beéle recibe críticas tras video con Shakira y le recuerdan a Isabella Ladera Beéle

Beéle es criticado por su colaboración con Shakira: ¿por qué le recuerdan a Isabella Ladera?

Beéle generó críticas tras compartir un video de su colaboración con Shakira y le recordaron a Isabella Ladera.

Isabella Ladera conmueve con mensaje tras susto en su embarazo Influencers

Isabella Ladera compartió conmovedor mensaje tras vivir susto en su embarazo

Falleció un jugador de Millonarios. Falcao

Falcao lamenta la muerte de un jugador de Millonarios: Santiago Castrillón

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?