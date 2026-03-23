Salomón Bustamante sorprende con mensaje tras la ruptura de Alexa con su pareja, ¿qué le dijo?

El actor Salomón Bustamante, fiel a su estilo, reaccionó con un curioso comentario luego de que Alexa Torrex decidió en vivo terminar su relación con Jhorman Toloza.

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¿Por qué Salomón Bustamante reaccionó a la ruptura de Alexa Torrex?

El actor, quien es el esposo de la también actriz, Laura de León, es muy activo en redes sociales y suele compartir videos de humor y algunos con sarcasmo.

Esta vez decidió reaccionar a la reciente polémica que se vio en La casa de los famosos Colombia cuando una de las participantes, Alexa Torres, decidió hablar a las cámaras y dar por terminada la relación con el también creador de contenido Jhorman Toloza.

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Como bien se conoce, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, Alexa se comprometió con su pareja, con quien ya llevaba algunos años de noviazgo, y en medio de su participación estaba envuelta en una supuesta cercanía con Tebi Bernal.

Salomón Bustamante lanza comentario sobre Alexa Torrex en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Lo que ha generado varios comentarios y desacuerdos en la casa, Alexa tomó la decisión de dar por terminada, según ella, para que sus compañeros en la competencia de convivencia no nombraran más a su pareja ni tampoco se metieran con él.

¿Qué dijo Salomón Bustamante tras la ruptura de Alexa Torrex?

Tras la ruptura que hizo Alexa Torrex en vivo en La casa de los famosos Colombia, Salomón Bustamante se refirió al tema con un curioso mensaje que usuarios lo tomaron con humor.

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“Noooooo, el te está esperando, no lo hagassss”, acompañado con varios emojis de caritas llorando.

Como era de esperarse su comentario generó cientos de reacciones e incluso se volvió viral.

Salomón Bustamante lanza comentario sobre Alexa Torrex en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Los internautas reaccionaron con mensaje de apoyo para Alexa Torrex, como bien se conoce es una de las jugadoras con más respaldo por parte de los televidentes.

Sin duda, también muchos reaccionaron con comentarios sobre su relación con la actriz Laura de León, con quien estuvieron en medio de la conversación por meses tras una supuesta separación e indirectas en redes sociales.

“Este no es el mismo que se ponía bravo cuando le preguntaban si había terminado con su mujer cuando tuvieron una crisis”, fue uno de los comentarios.