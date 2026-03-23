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Pipe Bueno causó revuelo al revelar la aparición de la Virgen en su iglesia

En redes circula un video de Pipe Bueno, mostrando la aparición de la imagen de la Virgen en la iglesia de su negocio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Pipe Bueno deja a todos sorprendidos con imagen de la Virgen.
Pipe Bueno sorprende con revelación sobre imagen en su iglesia. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues llevan un poco más de seis años de relación y como fruto de su amor, están sus dos hijos Máximo de cinco años y Domenic de tres.

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Durante estos años de relación, la pareja ha construido no solo una familia, sino proyectos laborales juntos.

Pues el mismo Pipe Bueno ha revelado que Luisa lo ayudó durante la pandemia y le enseño nuevos caminos para hacer negocio.

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Precisamente, está su famoso restaurante ubicado en Cajicá, en el cual, se apareció la virgen, según el cantante.

¿Cuál es el video en el que Pipe Bueno muestra la imagen de la Virgen en su restaurante?

El reconocido streamer Westcol, estuvo en Cajicá en el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, en donde hizo un video en vivo con el cantante, contando con la participación de la creadora de contenido, quien se alcanzó a escuchar en el clip.

Pipe Bueno sorprende con revelación sobre imagen en su iglesia.
Pipe Bueno sorprende al revelar imagen de la Virgen en su restaurante. (Foto: Canal RCN)

En las últimas horas de este lunes 23 de marzo, se ha viralizado en redes un video del live de Westcol, en el cual enfocan una ventana de la iglesia de Rancho MX, donde según ellos se ve la imagen de la Virgen.

Se puede ver que el cantante usa su mano para intentar borrar la supuesta imagen, pero no lo logra y revela que, durante la remodelación de la iglesia, la Virgen apareció y se quedó desde entonces.

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¿Qué dijo Pipe Bueno sobre la imagen de la Virgen en su iglesia?

Pipe Bueno dio detalles de cuándo apreció la imagen de la virgen en su negocio, revelando que la han intentado borrar de todas las maneras, pero esta no se borra.

Pipe Bueno sorprende al revelar imagen de la Virgen en su restaurante
Pipe Bueno deja a todos sorprendidos con imagen de la Virgen. (Foto: Freepik)

Mencionó que él es fiel creyente de ella y de Dios, por lo que le parece increíble su aparición.

Por su lado, Westcol reaccionó sorprendido, pues tampoco podía creer que la imagen se viera tan clara, sin embargo, las reacciones que generaron no fueron tan creyentes.

Por un lado, algunas personas creen que esa imagen la dejó un humano, porque para ellos, no tendría sentido que no se pueda borrar, mientras que otros, simplemente no creen que en esas teorías divinas.

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