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Exesposo de Kika Nieto nuevamente llegará al altar, le pidió matrimonio a su actual pareja

Kika Nieto vive un momento especial con su compromiso, mientras su exesposo Santiago Macías anuncia que volverá al altar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Expareja de Kika Nieto.
Expareja de Kika Nieto se casará con su actual pareja Laura Guzmán. (Foto Canal RCN)

Santiago Macías, expareja de la presentadora del programa matutino Mujeres sin filtro, Kika Nieto, anunció que se casará con su actual pareja.

Kika Nieto también llegará al altar.
Kika Nieto también llegará al altar con su pareja Diego Barajas. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo anunció su matrimonio Santiago Macías, expareja de Kika Nieto?

Por medio de sus redes sociales, el cantante le dio a conocer al mundo que tomó la decisión de contraer matrimonio por segunda vez.

Santi Maye, como es conocido, tuvo una relación sentimental con Kika de más de 15 años de noviazgo y otros 5 de matrimonio.

En las fotografías compartidas en Instagram se le puede ver junto a su prometida Laura Guzmán, presumiendo del anillo y celebrando la unión junto a familiares cercanos.

La noticia llega pocas semanas después de que a Kika Nieto le propusieran matrimonio en vivo durante el programa que conduce junto a Flavia, María Cecilia Botero y Natalia Sanint.

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El momento fue emotivo y generó gran impacto en los seguidores de la influenciadora, quienes ya esperaban que se concretara esta boda, pues Kika ha mostrado en sus plataformas digitales muchos detalles de cómo es su relación actual.

Con estas dos noticias, ambos decidieron unir sus vidas a otras personas después de que su matrimonio llegara a su fin en 2023.

“Hace casi 2 años empezó nuestra historia, y hoy podemos decir que Dios ha sido bueno, que ha sido fiel, y que nos ha llevado paso a paso hasta aquí… hoy con una felicidad extrema en el corazón puedo decirles que “She Said Yes”, escribió Santiago Macías en su publicación.

¿Cuándo será la boda de Santiago Macías y su actual pareja Laura Guzmán?

Mientras Santiago mantiene en reserva los detalles de su matrimonio, Kika Nieto ha decidido mostrar paso a paso cómo avanza la organización de su boda.

Desde la propuesta en vivo hasta los preparativos, la presentadora ha compartido con sus seguidores cada detalle, generando expectativa sobre lo que promete ser un evento social de gran impacto.

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capítulo en la vida de dos figuras que compartieron una historia en común y que hoy celebran el amor desde diferentes escenarios.

A Kika Nieto le pidieron matrimonio.
A Kika Nieto le pidieron matrimonio en vivo en el programa Mujeres sin filtro. (Foto Canal RCN)
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