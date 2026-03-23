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Yuli Ruiz arremete contra Tebi en La casa de los famosos Colombia: "El perrito faldero de Alexa"

Yuli Ruiz cuestionó el papel de Tebi dentro de La casa de los famosos y señaló que su dependencia de Alexa Torrex lo hace ver débil.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yuli Ruiz trata de "Perrito faldero" a Tebi.
Yuli Ruiz trata de "Perrito faldero" a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

El pasado 22 de marzo, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en la que Yuli Ruiz se le posicionó a Tebi en La Casa de los Famosos Colombia 3.

Yuli Ruiz se le va con todo a Tebi.
Yuli Ruiz se le va con todo a Tebi en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Yuli Ruiz y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de este enfrentamiento, la modelo paisa decidió sacarle los trapitos al sol del influenciador, cuestionando su estrategia y la manera en que se ha relacionado con otros participantes dentro de la competencia.

Durante el posicionamiento, Yuli le reprochó a Tebi que, aunque no entiende del todo su juego, logró cumplir el objetivo de entrar al grupo “mini tormenta”, algo que había deseado semanas atrás.

Sin embargo, lo criticó por hacerlo bajo la sombra de Alexa, a quien, según ella, le ha servido como guardián para ganar relevancia. Estas palabras aumentaron la tensión y dejaron ver una nueva rivalidad entre ambos.

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¿Qué respondió Tebi ante los señalamientos de Yuli Ruiz en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3?

El influenciador no se quedó callado y replicó que nunca se ha acercado a nadie buscando protección o apoyo dentro del juego.

Explicó que si ahora comparte más con Alejandro y Alexa es porque encontró en ellos una amistad genuina, algo que le da tranquilidad frente a la soledad que sentía en las primeras semanas.

Además, aclaró que doblar ropa o ayudar en tareas domésticas no es una estrategia, sino una forma de entretenerse y pasar el tiempo.

Tebi también señaló que es absurdo pensar en una competencia sin estrategias, recordando que su intento de “shipeo” fue su carta más fuerte, pero que se agotó demasiado rápido.

Reconoció que debió planear mejor su participación, ya que el reality dura cuatro meses y no solo uno.

“Doblarle la ropa a Alexa, ser el perrito faldero de Alexa”, expresó Yuli Ruiz.

La modelo paisa insistió en que resulta contradictorio que la criticaran por estar cerca de quienes tenían mejor votación y que ahora Tebi esté en la misma situación.

Para ella, su compañero se ha convertido en alguien dependiente de Alexa y Alejandro, lo que lo hace vulnerable frente a la percepción del público.

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La gala culminó con la eliminación de Juan Palau, quien se despidió dejando nominado a Alejandro Estrada y señalando que debía ser coherente con lo que dice y hace.

Esta eliminación dejó a la casa en un ambiente cargado de tensión, donde las estrategias y las alianzas se vuelven cada vez más determinantes.

Yuli Ruiz trata de conveniente a Tebi.
Yuli Ruiz trata de conveniente a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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