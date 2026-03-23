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Luisa Cortina critica a Marilyn Patiño y Beba antes de la resurrección en La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina arremete contra Marilyn Patiño y Beba antes de la resurrección en La Casa de los Famosos Colombia 3.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Luisa Cortina critica a Beba y Marilyn Patiño.
Luisa Cortina critica a Beba y Marilyn Patiño previo al poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Luisa Cortina le envió un contundente mensaje a sus compañeras de resurrección Beba y Marilyn Patiño antes de entrar a La Casa de los Famosos Colombia 3.

Luisa Cortina asegura que tiene más por mostrar.
Luisa Cortina asegura que tiene más por mostrar en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿De qué se trata el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de que el Canal RCN anunciara que esta semana regresará el poder de la resurrección, la modelo apareció como invitada en un congelado que dejó a más de uno confundido con sus palabras.

Con un estilo directo y sin rodeos, Cortina entregó mensajes a cada uno de sus excompañeros, generando revuelo entre los habitantes que intentaron descifrar el trasfondo de sus declaraciones.

La presencia de Luisa también se extendió al programa de análisis ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Néstor Parra y Roberto Velásquez.

Allí, la influenciadora habló sobre cómo percibe la competencia actualmente, destacando el papel de Karola y colocándola como una de las posibles finalistas gracias a su creatividad y al gran respaldo que recibe del público.

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¿Qué dijo Luisa Cortina sobre sus contrincantes de resurrección en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, Cortina no dudó en dar su opinión sobre las dos contrincantes que deberá enfrentar en votación si quiere regresar a la casa más famosa del país.

La modelo fue clara al señalar que Marilyn habla demasiado y promete mucho, pero a la hora de actuar no cumple con lo que dice.

Según Cortina, esto ya quedó demostrado en la competencia y por esa razón considera que el público no debería desperdiciar su voto en ella.

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Respecto a Beba, Luisa expresó que ya tuvo el tiempo suficiente para mostrarse y hacer lo que debía dentro de la casa, pero que en su opinión no logró destacar.

Aseguró que la barranquillera no aportó lo necesario y que su ciclo debería cerrarse. Además, aprovechó para mencionar a otras participantes como Mariana y Manuela, a quienes calificó de personajes simples y predecibles, lo que dejó claro que si llega a entrar de nuevo al juego, lo hará de manera crítica y sin filtros.

 

 

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