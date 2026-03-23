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Pipe Bueno le puso fin a la teoría de sus “fotos con famosos”: esto hizo

Pipe Bueno causó revuelo en redes sociales al decir que le puso fin a la teoría de sus “fotos con famosos” fallecidos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Pipe Bueno desata risas al reaccionar a su teoría viral
Pipe Bueno sorprende al acabar con teoría viral de sus fotos. (Foto: Canal RCN -Freepik)

La polémica por las fotos con famosos de Pipe Bueno volvió a recobrar vida, luego de una controversial publicación del cantante junto al stremer Westcol.

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El cantante, confesó que ya le habría puesto fin a esa supuesta abominación, con ayuda del streamer, quien lo estuvo visitando en su negocio ubicado en Cajicá.

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¿Cómo nació la polémica por las fotos de Pipe Bueno con otros famosos?

Desde hace más de seis años, nació una polémica con Pipe Bueno, debido a que los famosos que tenían foto con él fallecían y cada vez que moría un personaje de la farándula, salía a la luz la imagen con el cantante.

Pipe Bueno sorprende al acabar con teoría viral de sus fotos.
Pipe Bueno pone fin a la teoría que lo persigue en redes sobre sus fotos con famosos. (Foto: Canal RCN)

Por eso, en internet aparece la recopilación de todas las fotos del artista con los otros famosos, como Jota Mario Valencia, Legarda, Martín Elías, Omar Geles, Vicente Fernández, Darío Gómez, Diomedes Díaz y Yeison Jiménez.

De hecho, Pipe Bueno se despachó contra quienes lo empezaron a molestar con sus fotos junto a Yeison Jiménez, porque claramente no era el momento de hacer esos chistes y él no dudó en ubicar a quien le hizo el comentario.

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Tras esta teoría que, e incluso se convirtió en meme, apodaron a Pipe como “Destino final”.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre ponerle fin a la teoría de que los famosos fallecen tras fotos con él?

A través de su cuenta de Instagram, Piep Bueno publicó un carrusel con fotos y videos cantando en Rancho MX y también compartiendo con Westcol y otros amigos.

Pipe Bueno pone fin a la teoría que lo persigue en redes sobre sus fotos con famosos
Pipe Bueno desata risas al reaccionar a su teoría viral. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este post, fue que el cantante mencionó que le estaba poniendo fin a la supuesta “m4ldición” y, de hecho, el streamer se prestó para ello.

Precisamente, en el último clip del carrusel, Westcol dijo que se iba a tomar una foto con Pipe y él rompería esa m4aldición”, lo que generó gracia, por eso mismo, el artista decidió compartió el clip.

Como era de esperarse, esto generó reacciones y memes, pues muchos se han reído en los comentarios, diciendo que van a orar por la vida del streamer, quien “hoy está con Pipe Bueno y mañana con Yeison Jiménez”.

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